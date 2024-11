video suggerito

Lipsia-Inter, Inzaghi perde i pezzi in Champions: out Acerbi e Frattesi, tornano Lautaro e Calhanoglu Francesco Acerbi e Davide Frattesi non saranno della trasferta in Champions League a Lipsia di martedì sera. Il centrocampista si è fermato nella rifinitura di lunedì mattina, il centrale difensivo ha riportato una elongazione femorale con il Verona. Presenti Lautaro (reduce da un attacco febbrile) e Calhanoglu (infortunato con la Turchia) anche se non in perfette condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Acerbi chiede il cambio: per il difensore elongazione femorale e niente Champions

Tempo di Champions League per l'Inter e la trasferta di Lipsia nel mirino di Inzaghi e giocatori. Una partita che potrebbe diventare lo spartiacque perfetto per dare un ulteriore taglio positivo alla stagione perché in caso di successo, gli ottavi di finale potrebbero trasformarsi in una mera formalità. Eppure in casa nerazzurra vige un malcelato pessimismo soprattutto in chiave infortuni: dopo Verona si sono fermati Acerbi e Frattesi, mentre si sta recuperando Lautaro – dall'attacco febbrile – e Calhanoglu, convalescente dai problemi in Nazionale.

Francesco Acerbi esce dopo solo 15 minuti in Verona-Inter

Gli infortuni in casa Inter: in Champions out Acerbi e Frattesi

Simone Inzaghi ha una rosa di tutto rispetto e il turn over con i cinque gol di Verona ne sono la cartina tornasole perfetta. Ma la Champions è la Champions e affrontare una trasferta così delicata a Lipsia senza la rosa al completo diventa sempre un problema. Che sta agitando la vigilia dell'Inter. Il tecnico aveva assicurato che la sostituzione di Acerbi in Verona-Inter dopo solo 15 minuti era invia precauzionale e invece il difensore si è fatto male: "Il giocatore si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il difensore sarà valutato giorno dopo giorno".

Se per il centrale c'è comunicato ufficiale, manca ancora quello per Davide Frattesi, altro infortunato e assente alla trasferta tedesca. Nella rifinitura mattutina di lunedì 25 ottobre, sul terreno rizollato di San Siro, l'ex Sassuolo e centrocampista della Nazionale si è fermato: verrà aggregato al gruppo per Lipsia ma andrà al massimo in panchina obbligando mister Inzaghi ad altre scelte.

Come stanno Lautaro e Calhanoglu: presenti ma non al 100%

Scelte che dovranno tenere in considerazione anche le condizioni di due big assoluti nel 3-5-2 di Inzaghi: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Il "Toro" non ha potuto partecipare alla goleada di Verona per un contrattempo dell'ultimo minuto, un attacco febbrile nelle ore precedenti al match che lo ha visto andare direttamente in tribuna.

Presente, ma non utilizzato, il nazionale turco reduce da qualche problema di troppo con la propria selezione e ancora sotto osservazione dello staff medico. Contro il Lipsia martedì sera, entrambi dovrebbero essere schierati titolari da Inzaghi, ma è da valutare se avranno la condizione fisica per reggere 90 minuti, anche se l'obiettivo dell'Inter sarà quello di provare a chiudere il match ben prima.