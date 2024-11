Calhanoglu infortunato con la Turchia: come sta il giocatore dell’Inter e quante partite può saltare

video suggerito

Hakan Calhanoglu si è fermato, ancora. Il centrocampista dell'Inter rischia un nuovo stop dopo i recenti problemi fisici che lo avevano allontanato dai campi, complice un fastidio all'inguine accusato durante l'ultimo match della sua nazionale in Turchia-Galles di Nations League. Al momento il giocatore si trova ancora in ritiro con la propria selezione ma l'Inter si è già messa in contatto per valutare l'entità dell'infortunio e provvedere ad un immediato recupero.

Calhanoglu e il fastidio accusato in Turchia-Galles

Il fastidio nella zona inguinale accusato durante la partita di sabato sera contro il Galles che ha costretto Hakan Calhanoglu a desistere ed a uscire dal campo al 45esimo minuto del match poi conclusosi 0-0. Il centrocampista è rimasto comunque a disposizione della propria nazionale pur senza partecipare agli ultimi due allenamenti della squadra. Calhanoglu si è subito sottoposto alle terapie del caso e gli esami svolti domenica non hanno evidenziato stiramenti, lesioni né alcun tipo di infortunio grave, il che farebbe ben sperare l'Inter di un semplice risentimento.

Hakan Calhanoglu titolare e capitano della Turchia allenata da Montella

Calhanoglu ancora con Montella, l'Inter chiedeva il rientro

Sebbene non si trattasse di un infortunio muscolare grave, l'Inter aveva chiesto alla Turchia di poter fare rientrare il giocatore per tenerlo sotto controllo diretto anticipando di un paio di giorni il ritorno ad Appiano. Richiesta negata perché Calhanoglu è rimasto con Vincenzo Montella, il ct che lo avrà a disposizione anche per l'ultima gara in calendario, domani sera martedì 19 novembre, Montenegro-Turchia. Solo dopo, dunque non prima di giovedì, l'Inter potrà avere a disposizione il proprio giocatore per ulteriori ovvi accertamenti.

Quante partite salta Calhanoglu con l'Inter per infortunio

In casa nerazzurra si respira cauto ottimismo, viste le notizie di mancate lesioni ma c'è fastidio per la presenza del giocatore tra i disponibili di Montella che valuterà se impiegarlo oppure no contro il Montenegro. Al di là delle scelte del ct della Turchia, nella speranza che se giocando nulla si aggravi ulteriormente, per Calhanoglu è previsto comunque uno stop precauzionale. Il centrocampista difficilmente sarà della partita di campionato prevista per sabato alle 15:00 al Bentegodi per Verona-Inter. Più probabile un riposo per gestire il definitivo rientro dopo gli ultimi problemi ed evitando fastidiose ricadute. Il calendario dell'Inter è molto fitto: dopo Verona ci sono il Lipsia in Champions (26 novembre) e la trasferta di Firenze (1 dicembre) dove sarà molto più importante avere disponibile Calhanoglu, possibilmente al 100%.