Atalanta-Inter in diretta risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Atalanta-Inter in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN e DAZN 1. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 29ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

20:13 Inzaghi con la coppia Thuram - Lautaro Martinez in avanti, Carlos Augusto da quinto di sinistra, Pavard terzo di difesa. Gasperini opta per Pasalic dietro alle due punte, con Retegui e Lookman in avanti. Bellanova sulla destra, Djimsiti con Hien e Kolasinac in difesa. La formazione dell'INTER (3-5-2), Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Lautaro, Thuram Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1), Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalic - Retegui, Lookman. 20:08 Al Gewiss Stadium di Bergamo si chiude questa domenica di Serie A con il big match che vede l'Atalanta affrontare l'Imter, con in palio tre punti fondamentali per la corsa alla vetta.