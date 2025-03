LIVE Inter-Udinese, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Inter-Udinese, in programma oggi alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e in TV live su DAZN e Sky. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 30ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

17:58 Squadre in campo agli ordini di Chiffi di Padova: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in casacca bianconera. 15:09 L’Inter ha vinto tutti gli ultimi sei confronti casalinghi contro l’Udinese in Serie A con un punteggio complessivo di 16-2: già record di vittorie interne consecutive per i nerazzurri contro i bianconeri nel torneo. L’ultimo successo in campionato dei friulani al Meazza risale al 16 dicembre 2017: 3-1 firmato Kevin Lasagna, Rodrigo De Paul e Antonín Barák (Mauro Icardi a segno per il club meneghino). L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in Serie A contro l’Udinese e potrebbe eguagliare la propria striscia record di cinque successi consecutivi contro i friulani, già registrata tre volte nel torneo (tra il 1993 e il 1996, tra il 2008 e il 2010, tra il 2015 e il 2017). Le scelte di Runjaic: Ekkelenkamp affiancherà Lucca, in mediana gioca Atta e non Payero. Sulle corsie laterali confermati Ehizibue e Kamara. Le scelte di Inzaghi: riposa Barella, gioca Frattesi dal 1' in mediana. In difesa Pavard preferito a Bisseck con Acerbi e Carlos Augusto. In avanti spazio per Arnautovic al fianco di Thuram. Panchina Udinese: Padelli, Piana, Kabasele, Giannetti, Zemura, Payero, Modesto, Zarraga, Pafundi, Bravo, Pizarro, Brenner, Davis. Panchina Inter: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Barella, Zalewski, Asllani, Correa. Formazione UDINESE (3-5-1-1): Okoye - Kristensen, Bijol, Solet - Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara - Ekkelenkamp - Lucca. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Carlos Augusto - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Arnautovic. L'Inter è reduce dallo 0-2 in trasferta con l'Atalanta, mentre l'Udinese arriva dalla sconfitta per 0-1 con il Verona. 15:05 Benvenuti alla diretta di Inter-Udinese, match valevole per la 30a giornata di Serie A!