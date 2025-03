Inter-Monza 1-2 il risultato live della partita di Serie A 2024-2025: gol di Birindelli, Keita e Arnautovic

La cronaca in diretta di Inter-Monza in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN e Sky. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 28ª giornata del campionato di Serie A.

21:38 Il Monza chiude in vantaggio il primo tempo contro l'Inter. Birindelli al 32' sfrutta un assist di Mota Carvalho e sblocca il risultato. Keita sigla il raddoppio al 44'. Arnautovic di testa al 46' accorcia le distanze. 45'+3' Fine primo tempo: INTER-MONZA 1-2! In gol Birindelli, Keita e Arnautovic. 21:33 GOL! INTER-Monza 1-2! Rete di Arnautovic. Cross di Mkhitaryan, sponda di Dumfries, Arnautovic insacca di testa da pochi passi dalla porta. A cura di Vito Lamorte 21:31 GOL! Inter-MONZA 0-2! Rete di Keita. Keita ha spazio e dal limite dell'area trafigge Josep Martinez con un tiro angolato sotto la traversa. A cura di Vito Lamorte 43' Birindelli converge e conclude verso la porta, nessun problema per Josep Martinez. 40' Izzo dolorante dopo un contrasto con Dumfries, gioco fermo. 38' Ammonito IZZO per gioco scorretto su Arnautovic. 38' Dumfries penetra in area, ma da posizione defilata calcia con poca forza. 36' Inter pericolosa: calcio d'angolo battuto da Calhanoglu, Bastoni anticipa tutti ma di testa non inquadra la porta. 35' Controllo e tiro di Dumfries, murato da Zeroli. Corner per l'Inter. 34' Reazione Inter, ma Lautaro Martinez in area non riesce a girarsi. 21:18 GOL! Inter-MONZA 0-1! Rete di Birindelli. Assist delizioso di tacco di Mota Carvalho, Birindelli trova un varco in area e con freddezza supera Josep Martinez. A cura di Vito Lamorte 31' Barella in area ci prova al volo, tiro centrale, blocca Turati. 30' Cross di Barella, torre di Bastoni, Bianco allontana la minaccia. 27' Arnautovic fa da sponda per Lautaro Martinez, si chiude la difesa del Monza. 24' Lautaro Martinez in gol sugli sviluppi di un corner, annullato dopo l'intervento della sala Var: l'argentino tocca il pallone con la mano prima del tiro. 22' OCCASIONE INTER! Traversone di Barella, svetta Arnautovic, parata in tuffo di Turati. 20' Corner di Calhanoglu, Lautaro Martinez di testa non riesce a direzionare verso la porta. 18' Combinazione tra Lautaro Martinez e Arnautovic, deviazione di Bianco, Turati raccoglie la sfera. 15' Lancio impreciso di Barella per Lautaro Martinez, nulla di fatto per l'Inter. 12' Pavard si sgancia in attacco, Pedro Pereira spazza senza badare all'estetica. 9' Lautaro Martinez pizzicato in posizione irregolare sugli sviluppi di un corner battuto corto dall'Inter. 7' Keita avanza e conclude dalla distanza, pallone largo. 6' Barella carica il destro da fuori area, pallone in curva. 5' Calcio da fermo battuto da Calhanoglu, comoda la presa di Turati in uscita. 3' Kyriakopoulos arriva sul fondo e mette al centro, Acerbi intercetta la sfera. 1' Inter subito in avanti, tiro di Calhanoglu respinto da D'Ambrosio. 20:45 Inizio primo tempo di INTER-MONZA! Dirige la partita l'arbitro Zufferli. A cura di Vito Lamorte 19:59 Le scelte di Nesta: in attacco il tandem Mota Carvalho-Keita. Castrovilli, Bianco e Zeroli a metà campo. Izzo guida la difesa, Birindelli a destra. Le scelte di Inzaghi: in avanti Lautaro Martinez e Arnautovic, Thuram parte dalla panchina. Bastoni alto a sinistra, Calhanoglu in regia. In porta confermato Josep Martinez. Panchina MONZA: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Palacios, Lekovic, Urbanski, Pessina, Colombo, Caprari, Petagna, Vignato, Forson, Martins, Ganvoula. Panchina INTER: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Cocchi, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Frattesi, Aidoo, Taremi, Thuram, Correa. Formazione MONZA (3-5-2): Turati - Pedro Pereira, Izzo, D'Ambrosio - Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos - Mota Carvalho, Keita. Formazione INTER (3-5-2): Josep Martinez - Pavard, De Vrij, Acerbi - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni - Lautaro Martinez, Arnautovic. Manca poco all'inizio di Inter-Monza. Nerazzurri a caccia di una vittoria dopo il pari nello scontro diretto con il Napoli. 19:52 Benvenuti alla diretta della partita della 28^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Monza.