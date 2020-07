Il record storico di assist nella Liga è di Lionel Messi. Il "dieci" blaugrana l'ha battuto oggi grazie alla vittoria nella sfida contro il Deportivo Alaves: sono 21 i passaggi determinanti con i quali ha innescato i compagni di squadra, cifra che gli permette di scalzare dal trono un ex del Barcellona (Xavi, che lo aveva stabilito nella stagione 2008/2009). La giocata in area di rigore a beneficio di Ansu Fati ha incoronato la Pulce. Undici anni dopo è ancora un campione dei catalani a mettere la firma in calce al primato che testimonia la grandezza del sei volte Pallone d'Oro argentino.

C'è ancora un "dettaglio" numerico a suo favore: le 25 reti realizzate in 33 presenze di campionato che gli consegnano anche il "Trofeo Pichichi", ovvero il premio riservato al cannoniere del torneo. Sarà tale se Benzema (a quota 21) non riuscirà ad agganciarlo o addirittura superarlo contro il Leganes.

Una magra consolazione che alimenta il dato statistico della carriera ma non serve a lenire la grande amarezza per un finale di campionato che ha spianato la strada alla vittoria del Real Madrid ed è stato caratterizzato dalla turbolenze all'interno dello spogliatoio. Ci sarà sempre Setién sulla panchina del Barça in Champions oppure avverrà il ribaltone che il presidente, Bartomeu, ha evitato lasciando in carica l'attuale allenatore? Le voci più insistenti fanno il nome dell'ex calciatore, Kluivert, quale possibile successore: sarebbe lui il "preferito" dalla squadra, di più se ne saprà a breve.

Archiviato l'ultimo incontro di campionato, i blaugrana beneficeranno di qualche giorno di riposo poi riprenderanno la preparazione in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli. Si dovrebbe giocare al Camp Nou: il condizionale è d'obbligo considerata la curva della pandemia da coronavirus che in Catalogna è tornata su livelli di guardia al punto da costringere le autorità locali ad adottare misure restrittive e di contenimento sulla diffusione dei contagi. L'appuntamento in calendario è fissato per l'8 agosto, si ripartirà dal risultato di 1-1 maturato al San Paolo nella gara d'andata e che vede favoriti i catalani per il passaggio del turno (la final eight è in programma a Lisbona). "Se vogliamo vincere la Champions League, dobbiamo cambiare molto – ha ammesso nei giorni scorsi Messi -. Se continuiamo così, perderemo la partita contro il Napoli".