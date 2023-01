L’intervista di Demba Seck è esilarante, svela i piani di Juric “Quei due ti faranno male” Demba Seck protagonista della vittoria del Torino in casa della Fiorentina, nell’intervista post-match ha conquistato tutti con la sua simpatia.

A cura di Marco Beltrami

Demba Seck è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Torino in casa della Fiorentina. Il 21enne senegalese ha lavorato benissimo per la squadra, rendendosi pericoloso con una traversa e un gol annullato per fuorigioco. Nel post-partita il ragazzo africano ha dimostrato tutta la sua schiettezza, nell'intervista di rito ai microfoni di Sky. Una sorpresa davanti alle telecamere questo calciatore che ha conquistato tutti.

In primis il calciatore proveniente dalla SPAL ha parlato della sua prestazione. Senza nascondersi, Seck ha svelato candidamente il piano studiato per lui da mister Juric nel dettaglio con grande semplicità tra lo stupore dello studio: "Il mister mi ha detto che dovevo stare uno contro uno, con uno dei loro due difensori e di non mettermi in mezzo perché loro erano grossi e mi potevano fare male. Mi ha detto di scegliere uno e stare sempre con lui. Quando poi aveva la palla un quinto dovevo andare in profondità e ho cercato di fare questo".

Ma lo show di Seck non si è fermato qui, perché poi l'attaccante del Torino si è mostrato molto divertente anche nel descrivere il rapporto con il compagno e autore del gol Miranchuk: "Mira è un grande mio amico da quando è arrivato qua. M'insegna come si tira in porta perché io lo vedo che lui calcia molto bene e quindi gli chiedo come calciare e prendere la palla, e così alle volte usciamo e prendiamo caffé. Prima della partita gli ho detto ‘dai Mira devi alzare il livello, devi fare gol', e lui l'ha fatto e sono contento".

E infatti che su Sky hanno mostrato proprio l'azione del gol, in cui Seck ha avuto un ruolo fondamentale portando via due difensori al giocatore russo. Un movimento eccellente, come quello richiestogli dal tecnico. Tutto voluto dunque? Non proprio, visto che Seck stupisce ancora per chiarezza: "Questo è uno schema? Onestamente no. È venuto a caso". In sintesi tutta la sua voglia di restare a Torino, nonostante le voci di mercato: "Il mercato? Vedo che nel gruppo sto bene e mi alleno bene, voglio stare qui a Torino e giocarmelo".