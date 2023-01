Colpo del Torino in casa della Fiorentina: Miranchuk avvicina i granata all’Europa Il Torino ha vinto 1-0 in casa della Fiorentina grazie ad un gol di Miranchuk, portandosi a ridosso della zona Europa.

A cura di Marco Beltrami

Il Torino nell'anticipo che ha chiuso il sabato della 19a giornata di Serie A ha espugnato l'Artemio Franchi di Firenze. 1-0 in favore della formazione di Juric che fa un passo importante in classifica, portandosi a più tre dalla Fiorentina. Serata no soprattutto a livello offensivo da parte della compagine di Italiano che ha creato pochi grattacapi al reparto arretrato avversario.

La Fiorentina ha avuto un buon approccio al match, ma non è riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Milinkovic-Savic. Al contrario i granata dopo un gol annullato per fuorigioco a Seck, poi nuovamente pericoloso, hanno dato la percezione di poter far male alla difesa viola. Poco dopo la mezz'ora ecco il tiro a giro di Miranchuk a sbloccare il risultato con Terracciano che non ha potuto nulla. Notte fonda per i padroni di casa usciti tra i fischi del Franchi all'intervallo.

Anche per questo la Viola nel secondo tempo ha messo in campo un piglio diverso, riversandosi in avanti alla ricerca del pareggio. Nonostante la grande pressione dalla metà campo in su, poca qualità nell'ultimo passaggio con l'assenza di un terminale offensivo di peso che si è fatta sentire e non poco. Eccezion fatta per un tiro di Bonaventura, un pallone pericoloso di Venuti e soprattutto due chance importanti nel finale per Jovic e Barak (super Milinkovic), la squadra di Italiano ha fatto troppo poco per provare a pareggiare il match contro un Torino che ha perso per infortunio Djidji che ha rimediato una brutta botta al volto.

Leggi anche Impresa Torino a San Siro: in dieci uomini batte il Milan e vola ai quarti di Coppa Italia

I granata seppur in affanno non hanno rischiato praticamente mai, e hanno avuto invece la palla per chiuderla con il neoentrato Sanabria anticipato in extremis. Fischio finale e vittoria pesante per il Torino che interrompe una striscia senza squilli di 4 match, per portarsi a ridosso dell’ultimo posto valido per l’Europa occupato dalla Roma, a meno 8 (in virtù anche della penalizzazione della Juventus). Allungo sui viola che restano a quota 23, proseguendo nella loro stagione tra alti e bassi.