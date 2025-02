video suggerito

L’Inter Under 23 sarà una realtà: “Avrà un nome preciso, stiamo creando la squadra”. Giocherà a Monza Anche l’Inter avrà l’Under 23. L’ufficialità l’ha data il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta: “Stiamo scegliendo il nome della squadra e la stiamo allestendo. Giocheremo a Monza”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Anche l'Inter avrà la squadra Under 23. L'annuncio ufficiale l'ha dato il presidente e amministratore delegato del club nerazzurro Giuseppe Marotta, che a margine dell'assemblea dei soci, nella quale sono stati ufficializzati i nuovi ingressi nel CdA, ha parlato di diversi aspetti, compreso il nome e lo stadio.

Il mercato dell'Inter e la conferma di Inzaghi

Marotta nella conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio d'Amministrazione ha elogiato ciò che sta facendo la prima squadra, quella guidata da Inzaghi, prima in campionato e in corsa su tutti i fronti, ha parlato dello stadio, di Inzaghi, che non si tocca, e anche del mercato della prossima estate: "Oaktree preferisce puntare su profili giovani, di valore, e sì possiamo investire".

Anche l'Inter avrà l'Under 23

Poi rispondendo a una domanda preciso ha dato l'ufficialità alla futura creazione dell'Under 23. L'Inter sarà la quarta squadra italiana ad averla dopo Juventus, Atalanta e Milan: "La squadra B? Posso dire ufficialmente che stiamo allestendo il modello della squadra Under 23 a cui daremo anche un naming preciso, che stiamo scegliendo. Presenteremo la domanda federazione, credo che a riguardo non ci siano problemi. Dal 2025/26 avremo la seconda squadra".

L'Under 23 dell'Inter giocherà a Monza

Il presidente e a.d. del club nerazzurro ha svelato anche l'ubicazione delle partite casalinghe, che si giocheranno a Monza, ma non ha aggiunto altro. Comprensibilmente. Si è ancora a febbraio e ci sarà il tempo di scegliere l'allenatore, lo staff tecnico e i calciatori da schierare nella squadra Under 23 che dovrebbe partire dal campionato di Serie C: "In linea di massima giocheremo a Monza, la stiamo allestendo la squadra e stiamo valutando tutto, dall’organico al modello fino alla conduzione tecnica. Oggi siamo in un momento di ipotesi, non siamo in grado di esprimere altre valutazioni".