L’Inter ritrova il successo anche in Serie A: Sassuolo battuto 2-1, a segno Dimarco

L'Inter ritrova il successo anche in Serie A. A San Siro il Sassuolo è battuto per 2-1. Decisivi Dimarco e Carlos Augusto, che ha prodotto l'autogol di Muharemovic, due difensori decidono il posticipo della 4ª giornata, che porta la squadra di Chivu a quota 6 punti, mentre i neroverdi, in gol con Cheddira, perdono la terza partita su quattro.

Gol di Dimarco, assist super di Sucic

Inter-Sassuolo è stata una partita molto divertente. Di gol gli spettatori potevano vederne molti di più. All'Inter va bene così, perché i tre punti erano la cosa che contava di più. L'avvio è scoppiettante con i padroni di casa pericolosi subito con Carlos Augusto, in palla e in assoluto uno dei se non il migliore in campo. La difesa dei nerazzurri è alta, Laurentè ci prova subito, ma viene controllato da un ottimo Akanji. L'Inter ci prova con una serie di calciatori, il gol arriva al 13′ con Dimarco che sfrutta un assist solo da scartare come un cioccolatino di Sucic. Pio Esposito, titolare in attacco con Thuram, ha una chance nel finale di tempo ma la manda altissimo.

Raddoppia Carlos Augusto, ma per la Lega è autogol di Muharemovic

Nella ripresa la partita è altrettanto bella. Occasioni a raffica nel primo quarto d'ora con Muric, il numero uno kosovaro del Sassuolo, in grande spolvero. Altrettanto bravo è Martinez, portiere nerazzurro al posto di Sommer, che nega il gol a Pinamonti con una parata super. Pio Esposito al 69′ ‘rischia' di far esplodere San Siro con una rovesciata magnifica. Lautaro sostituisce Thuram, poi Bonny prenderà il posto di Esposito. Carlos Augusto vuole il gol, Muric ancora c'è ma all'80' viene battuto dal brasiliano che ha bisogno dell'aiuto della dea bendata, perché una deviazione fredda il Sassuolo. La deviazione di Muharemovic è decisiva e per la Lega di Serie A dunque è autorete.

Cheddira accende il finale di partita

La partita sembra finita, ma non passa nemmeno un minuto che si riapre, 2-1 di Cheddira che fa un movimento perfetto, sfrutta un pallone favoloso di Berardi e insacca una volta davanti a Martinez. L'Inter fa il tris con Frattesi, ma il fuorigioco è millimetrico. Il VAR ci mette tre minuti, poi conferma. Annullato. Il finale è palpitante. Il risultato non cambia. L'Inter sale a quota 6 punti.