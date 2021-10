L’Inter reagisce e torna a vincere, Empoli battuto 2-0 con i gol di D’Ambrosio e Dimarco Le reti di D’Ambrosio e Dimarco hanno permesso all’Inter di vincere in casa dell’Empoli nel 10° turno della Serie A 2021-2022. I nerazzurri di Simone Inzaghi avevano bisogno di una reazione importante per tornare a correre e al Castellani sono stati protagonisti di una prova di grande consapevolezza.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter torna a vincere. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto per 2-0 l'Empoli e conquista i 3 punti quasi un mese dopo dalla vittoria in casa del Sassuolo: ora i campioni d'Italia in carica sono al terzo posto in classifica a -7 dal Milan, in attesa della gara del Napoli di domani. Handanovic e compagni non hanno digerito il pareggio contro la Juventus di domenica e aveva bisogno di una reazione importante per tornare a correre visti i prossimi importanti impegni in campionato e in Champions League.

I nerazzurri hanno fatto una gara attenta fin dall'inizio e hanno trovato il punto del vantaggio con Danilo D'Ambrosio, che ha sfruttato al meglio la sua occasione da titolare e di testa ha battuto Vicario su assist di Alexis Sanchez. Secondo quanto riporta Opta, il numero 33 dell'Inter è uno dei 2 difensori ad aver trovato il gol in Serie A in ciascuna delle ultime 7 stagioni insieme a Leonardo Bonucci.

A cambiare il match ulteriormente ci ha pensato anche l'espulsione di Samuele Ricci, che è intervenuto in maniera scomposta su Barella ed è finito anzitempo sotto la doccia. A mettere la parola fine sulla gara del Castellani ci ha pensato Federico Dimarco, che ha insaccato da pochi passi un cross dalla destra di Lautaro Martinez. I nerazzurri avevano trovato il gol anche con Sanchez, Gagliardini e Sensi ma le marcature erano irregolari.

Allo stadio Castellani si è vista una buona reazione dell'Inter dopo la sconfitta in casa della Lazio e il pareggio contro la Juventus: Simone Inzaghi può essere soddisfatto sia per la prova della sua squadra dopo questo momento non positivo che per le prestazioni dei ragazzi meno utilizzati, i quali hanno risposto in maniera incoraggiante anche in vista dei prossimi impegni.

Il tabellino di Empoli-Inter

RETI: 34′ D'Ambrosio, 67′ Dimarco.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski (68′ Asllani), Ricci, Bandinelli (68′ Henderson); Bajrami; Cutrone (68′ Mancuso), Pinamonti​. Allenatore: Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (72′ Vecino), Gagliardini (84′ Sensi), Dimarco; Lautaro (84′ Dzeko), Sanchez (72′ Correa). Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Chiffi.