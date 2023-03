L’Inter passa in Champions League contro il Porto se… risultati e combinazioni per andare ai quarti Con quali risultati l’Inter si qualifica ai quarti di Champions League: ipotesi e combinazioni per vedere i nerazzurri tra i migliori 8 club d’Europa.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si appresta ad affrontare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto dopo la vittoria per 1-0 nel primo round a San Siro. I nerazzurri sono riusciti ad abbattere la strenua difesa della squadra di Sergio Conceiçao grazie alla rete di Romelu Lukaku nei minuti finali ma all'estadio Do Dragao sarà una vera battaglia per la Beneamata.

La vittoria mette un passo avanti i meneghini ed è un risultato prezioso in vista del return match ma il Porto negli ultimi anni ha dimostrato di farsi valere negli scontri ad eliminazione diretta e la sfida in terra lusitana sarà molto difficile per i ragazzi di Simone Inzaghi.

Il passaggio tra le migliori otto d'Europa non viene raggiunto dalla stagione 2010/2011, quando venne eliminata dallo Schalke 04; sarebbe molto importante dal punto di vista economico perché potrebbe portare 20 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro e questa somma farebbe davvero comodo alla dirigenza per programmare in maniera diversa la prossima stagione. Tornare ai quarti di Champions avrebbe un valore importante anche dal punto di vista sportivo e sarebbe il punto più alto, a livello europeo, di questo ciclo dopo la finale di Europa League persa col Siviglia nel 2020.

Inter si qualifica ai quarti di Champions se..

Queste le combinazioni che potrebbero portare i nerazzurri ai quarti di finale di Champions League:

vittoria in casa del Porto con qualsiasi risultato;

pareggio con qualsiasi risultato;

sconfitta di misura (1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc etc) nei tempi regolamentari e nei supplementari, con vittoria ai rigori.

Inter eliminata dalla Champions, risultati e combinazioni

I nerazzurri non possono commettere passi falsi. La vittoria dell'andata garantisce all'Inter un vantaggio che la formazione di Inzaghi sarà chiamata a difendere sul campo. Basterà un gol ai lusitani per riportare la situazione in parità. Ecco i risultati che eliminerebbero i nerazzurri dalla Coppa dei Campioni.