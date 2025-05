video suggerito

L'Inter ha visto Napoli-Genoa sul pullman: la reazione al gol di Vasquez è di chi ha capito tutto Il pareggio del Napoli contro il Genoa è stato vissuto in diretta dai giocatori dell'Inter di rientro dalla trasferta vittoriosa di Torino. 90 minuti seguiti in pullman, dove non è mancata la soddisfazione al gol di Vazquez che ha riaperto le danze per la sfida Scudetto, che resta sempre in mano al Napoli.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Napoli ha ridato una nuova chance Scudetto all'Inter: il pareggio al Maradona contro il Genoa ha visto i partenopei restare in vetta alla classifica ma con solo un punto di vantaggio a due giornate dal termine. Un'occasione che ha visto i nerazzurri ritornare in corsa dopo il successo esterno di Torino giocato qualche ora prima del match degli uomini di Conte. E che la squadra ha vissuto in diretta in modo del tutto particolare: sul pullman mentre rientravano verso Appiano Gentile. Esultando al gol di Vazquez, ma non troppo.

Bocche cucite in casa Inter. All'indomani del mezzo passo falso del Napoli di un Conte che ha mal digerito il 2-2 finale del Maradona, l'ambiente nerazzurro continua sulla falsa riga dei giorni scorsi. Si sta smaltendo ancora l'euforia per la finale di Champions e la parola d'ordine è concentrazione massima. Simone Inzaghi e lo staff stanno valutando tutte le possibilità per recuperare al meglio titolari e acciaccati in vista di Monaco da domenica sera è tornato anche il pallino campionato, con lo Scudetto incredibilmente tornato ad un solo punto. Il destino resta in mano al Napoli, ancora, ma la speranza si è riaccesa.

L'esultanza di Vazquez che ha gelato il Maradona per il 2-2 finale del Genoa col Napoli

Mentre sui social i tifosi nerazzurri sono tornati ad imperversare al gol di Vazquez, società e squadra hanno fatto spallucce, pur ben sapendo cosa fosse successo al Maradona, gara che hanno seguito in diretta rigorosa. Approfittando del posticipo, durante il ritorno sulla Torino-Milan, in pullman i giocatori hanno vissuto i 90 minuti di Napoli-Genoa. Inutile negarlo, così come la soddisfazione finale al pareggio dei liguri che ripropone il testa a testa che vedrà l'Inter impegnato contro la Lazio e il Como, e il Napoli tra Parma e Cagliari. Entusiasmo e positività ma con la consapevolezza di chi sa che il destino resta nelle mani della squadra di Conte, anche se l'ambiente è silenziosamente improntato alla convinzione che ogni impresa sia oramai possibile.

Non capiterà più però che le gare avversarie si possano seguire davanti a un monitor. La Lega sta varando la novità della contemporaneità anche alla penultima giornata, per garantire la massima trasparenza in una stagione in cui tutto è ancora terribilmente in bilico: scudetto, Zona Coppe e la lotta per la salvezza.