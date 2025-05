video suggerito

L’Inter non molla lo Scudetto e manda un messaggio al Napoli, 2-0 al Torino: Inzaghi ci crede ancora L’Inter non molla lo Scudetto e manda un messaggio al Napoli, i nerazzurri battono 2-0 il Torino con i gol di Zalewski e Asllani: Simone Inzaghi ci crede ancora. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter non molla lo Scudetto e manda un messaggio al Napoli, i nerazzurri battono 2-0 il Torino con i gol di Zalewski e Asllani: Simone Inzaghi ci crede ancora. Ottima prova della squadra finalista di Champions League, che dopo le fatiche contro il Barcellona si è presentata allo stadio Olimpico-Grande Torino con molte seconde linee ma la prestazione è stata molto positiva.

Con due lampi all'inizio delle due frazioni la Beneamata si è portata a casa i 3 punti e ora attende la partita della rivale per il tricolore: i nerazzurri sanno di non avere più il destino nelle loro mani ma con questa buona interpretazione contro i granata hanno dimostrato di volerci provare fino alla fine.

Zalewski-Asllani, l'Inter vince 2-0 a Torino: è un messaggio al Napoli

A sbloccare il match ci ha pensato Nicola Zalewski, che con una grande giocata al 14′ ha portato avanti i nerazzurri: l'esterno polacco ha eluso un avversario con una finta e ha calciato a giro sul secondo palo superando Milinkovic-Savic.

L'Inter ha gestito bene e ha rischiato poco. All'inizio della ripresa la squadra di Inzaghi ha usufruito di un calcio di rigore dopo che Milinkovic-Savic ha steso Taremi in area di rigore: perfetto dagli undici metri, Asllani che ha spiazzato il portiere del Toro e ha raddoppiato.



Nel finale i granata hanno cercato di riaprire i giochi in qualche modo ma hanno lasciato spazi ai nerazzurri per i contropiedi: Correa e Dimarco sono andati vicini al tris ma sulla loro strada hanno trovato sempre un ottimo Milinkovic-Savic. Nel finale annullato un gol alla squadra di Vanoli: Masina realizza in rovesciata ma prima fa fafallo su de Vrij.

Torino-Inter, tabellino

RETI: 14′ Zalewski, 49′ Asllani.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck (46′ Dumfries), de Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski (62′ Barella), Asllani, Zielinski (62′ Calhanoglu), Carlos Augusto (46′ Dimarco); Taremi, Correa. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Federico Lapenna.