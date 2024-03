L’Inter è inarrestabile, vince anche a Bologna e vola verso lo Scudetto: decide Bisseck L’Inter di Simone Inzaghi continua la sua marcia verso lo Scudetto e vince anche a Bologna. Al Dall’Ara decide un gol di Bisseck. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter continua la sua marcia verso lo Scudetto e vince anche a Bologna. Allo stadio Renato Dall'Ara decide un gol di Yann Bisseck poco prima dell'intervallo, che permette ai nerazzurri di andare a +18 dalla Juventus e + 19 dal Milan a in attesa che si completi la giornata.

In base a quanto riporta Opta, l’Inter ha guadagnato 75 punti in questo campionato, solo una volta nella storia della Serie A una squadra ha conquistato più punti dopo 28 partite stagionali: sempre l’Inter nel 2006/07 con Roberto Mancini allenatore (76).

Il Bologna ha iniziato la gara senza paura, conducendo le danze. L'Inter è più attendista e prova a dare pressione agli avversari per ripartire in contropiede. Man mano i nerazzurri hanno conquistato campo e hanno iniziato a far paura alla difesa rossoblù. Dopo gli spunti di Sanchez e Darmian, la più grande occasione di nerazzurri è di Barella ma Skorupski è bravissimo con respingere con un'uscita bassa tempestiva.

La squadra di Simone Inzaghi si porta in vantaggio al 37′ con Bisseck, che colpisce di testa su cross perfetto di Bastoni dalla sinistra. Da difensore di sinistra a difensore di destra del trio arretrato: davvero un lavoro straordinario quello dei nerazzurri.

Nella ripresa il Bologna ha cercato di reagire e rispondere: Odegaard e Zirkzee hanno impensierito Sommer ma la difesa dell'Inter ma Sommer si è sempre fatto trovare pronto e ha bloccato ogni tentativo degli avversari.

La squadra di Thiago Motta ci ha provato fino alla fine ma non è più riuscita a creare problemi alla retroguardia della capolista, che ha vinto ancora in questo 2024 e si sta pian piano cucendo il tricolore sul petto.

Il verdetto di questa sera dice che il Napoli non può più difendere aritmeticamente il titolo di campione d’Italia perché dopo la gara di oggi è scivolato a -31 dalla capolista.

Il tabellino di Bologna-Inter

RETI: 37′ Bisseck.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer (69′ Moro), Ferguson; Odgaard (79′ Odgaard), Zirkzee (79′ Castro), Saelemaekers (74′ Ndoye). Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (80′ Klaassen), Calhanoglu (61′ Asllani), Mkhitaryan (61′ Frattesi), Carlos Augusto (46′ Dumfries); Thuram (66′ Arnautovic), Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Luca J. Pairetto.