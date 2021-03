Non si ferma la marcia dell'Inter ma i problemi non mancano per mister Conte che oltre alle avversarie di turno deve fare i conti anche con i tanti infortuni che stanno delineando una stagione complicata dal punto di vista fisico. Non solo per i nerazzurri: il campionato costretto alle marce forzare per il Covid-19 senza una reale sosta tra la passata e l'attuale stagione, sta mietendo vittime in ogni società, tra problemi e ricadute muscolari agli stop continui causati dalla pandemia ancora in corso.

L'Inter di Conte all'esame Torino, partita in programma domenica 15 marzo alle 15.00, si presenterà ai blocchi di partenza contando gli assenti soprattutto in un reparto in cui gli infortuni si sono fatti sentire più che in ogni altra parte: il centrocampo. La notizia del fermo di Arturo Vidal, al ginocchio sinistro per il quale è stato operato è l'ultimo degli attuali problemi per Antonio Conte che contro i granata dovrà ridisegnare la mediana anche a fronte dell'ultimo stop, che coinvolge Christian Eriksen.

Il centrocampista danese va verso la tribuna per la sfida di domenica pomeriggio: infiammazione al ginocchio riscontrata nelle ultime sedute di rifinitura, motivo per cui solamente oggi il tecnico dei nerazzurri scioglierà gli ultimi dubbi decidendo se convocare o no l'ex Tottenham che nelle ultime uscite aveva trovato continuità di minuti e rendimento. L'Inter non ha emesso alcun comunicato ufficiale sulle condizioni del danese perché proverà a recuperarlo fino alla fine, almeno capendo se portarlo in panchina e utilizzarlo in caso di necessità.

Le alternative a centrocampo non mancano almeno dal punto di vista numerico. Senza Vidal ed Eriksen la mediana deve essere rimodellata, con Brozovic e Barella (entrambi diffidati) punti fermi in mezzo al campo. C'è da scegliere il ‘quinto' che sarà uno tra Gagliardini, Sensi e Vecino. L'ex Atalanta appare favorito anche perché Conte lo ha utilizzato spesso e volentieri in spicchi di partita. Sensi e Vecino stanno bene a livello fisico, rientrati dai rispettivi infortuni, ma non hanno minuti sulle gambe. Difficile pensare che contro il Torino vengano rischiati dal primo minuto, più credibile una staffetta.

Probabile formazione dell'Inter contro il Torino

Inter (3-5-2): Handanovic, De Vrij, Bastoni, Skriniar, Perisic, Brozovic, Barella, Gagliardini, Hakimi, Lukaku, Lautaro.