video suggerito

L’Inghilterra non vince e non convince: con la Danimarca finisce 1-1 ma gli ottavi sono ad un passo L’Inghilterra non vince e non convince: con la Danimarca finisce 1-1 ma gli ottavi sono ad un passo per i Three Lions. A Francoforte Hjulmand risponde a Kane ma la squadra di Southgate non brilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inghilterra non vince e non convince: con la Danimarca i vicecampioni d'Europa pareggiano per 1-1 ma è la prova della squadra di Gareth Southgate che non è all'altezza del blasone e dei calciatori di qualità della nazionale dei Three Lions. A Francoforte è la selezione di Kasper Hjulmand che si fa preferire ma non riesce ad essere concreta in zona offensiva.

C'è equilibrio nel Gruppo C, con gli inglesi che comandano con 4 punti e manca poco per il passaggio del turno ma la prova non è stata positiva per Bellingham & co., che escono con parecchi interrogativi dopo le gare con Serbia e Danimarca. Nella prossima giornata l'Inghilterra sfiderà la Slovenia, mentre la Danimarca si scontrerà con la Serbia (ultima al momento con un solo punto raccolto).

Hjulmand risponde a Kane: l'Inghilterra non convince

La nazionale dei Three Lions si è portata in vantaggio con Harry Kane, che ha sfruttato un assist di Walker dalla destra: il terzino inglese ha approfittato di una dormita colossale di Kristiansen, che pensava di essere solo e si è fatto soffiare il pallone dall'avversario. Il calciatore del Manchester City ha passato al suo centravanti, che da pochi passi ha segnato il primo gol nel torneo.

Leggi anche I risultati di giovedì 20 giugno agli Europei di calcio 2024

La Danimarca ha reagito in maniera molto interessante e piano piano ha iniziato a guadagnare campo: a trovare il gol del pareggio per la nazionale scandinava è Morten Hjulmand, che con un gran tiro da fuori area, basso e teso, trova la sponda col palo e fa finire la palla in rete.

Il tabellino di Danimarca-Inghilterra

RETI: 18′ Kane, 34′ Hjulmand.

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Hojberg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund. CT: Hjulmand.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT: Southgate.

ARBITRO: Artur Soares Dias (POR).