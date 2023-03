L’Inghilterra è in fuga nel Girone C, l’Italia non può più sbagliare: Kane e Saka stendono l’Ucraina A Wembley l’Inghilterra ha battuto 2-0 l’Ucraina e ha ottenuto un altro successo importante nelle Qualificazioni a Euro 2024. L’Inghilterra è al comando nel Girone C, quello dell’Italia.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver battuto l'Italia, l'Inghilterra sconfigge anche l'Ucraina e si mette già in fuga nel Girone C delle Qualificazioni agli Europeo 2024. La nazionale di Southgate è a punteggio pieno. L'Italia, che ha il paracadute dei playoff, ora è già nella situazione di non poter più sbagliare. Il match di Wembley è stato deciso dai gol di Kane e Saka nel primo tempo.

Prima della partita è stato celebrato con tutti gli onori Harry Kane, diventato il miglior bomber all time della nazionale inglese. Quando il match comincia si capisce subito che sarà una partita bella e anche complicata per i padroni di casa che trovano un avversario sì arroccato ma pronto a ripartire. Yaremchuk ha un'occasione colossale, ma calcia malissimo. L'Inghilterra con il passare del tempo prende campo e crea palle gol. Al 37′ la zampata del capitano che fa 55 in nazionale e sblocca il risultato. Passano tre minuti e Saka con un tiro formidabile da oltre venti metri mette il pallone nel sette. Un gol capolavoro.

Nella ripresa l'Inghilterra, come con l'Italia, decide più di controllare che di affondare. I cambi abbondano, l'Ucraina ci prova, ma il risultato non cambia. Southgate porta a casa un'altra vittoria. Finisce 2-0. L'Inghilterra sale a quota 6 punti e può essere più che soddisfatta. Perché Kane e compagni hanno iniziato il raggruppamento battendo le due avversarie principali. A Giugno gli inglesi sfideranno Malta e Macedonia del Nord.

L'Italia da una parte può essere anche contenta del successo dell'Inghilterra, che pare già avviata verso la Qualificazione a Euro 2024 e che vincendo a Wembley ha tolto punti pure all'Ucraina. Ma è certo che con un posto che pare già blindato la Nazionale di Mancini non può permettersi il minimo errore nelle gare che si terranno da settembre in poi.