Lineker esagera, battuta fuori luogo sulla sentenza Depp-Heard: “Cosa c’è da scherzare?” Il tweet pubblicato dall’ex calciatore sulla sentenza Depp-Heard ha fatto molto discutere. Lineker ha editato un gioco di parole, sfruttando l’assonanza tra il cognome della donna Heard e herd, vocabolo che in inglese ha un altro significato. Le reazioni a quel commento sono state durissime.

Amber Heard ha perso la causa contro l’ex marito, Jhonny Depp: dovrà risarcire l’attore per diffamazione pagando 15 milioni di dollari.

Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione intentata contro la ex moglie, Amber Heard. La giuria di Fairfax, in Virginia, ha ritenuto comprovate le accuse mosse dall'attore per un articolo pubblicato dalla donna sul Whasington Post nel 2018. Le dichiarazioni e le rivelazioni sulla vita privata della coppia, sulle vessazioni e le violenze subite, gli abusi che aveva raccontato sono state ritenuti falsi, calunniatori. Non le hanno creduto e, cosa peggiore, tra i membri della commissione s'è fatta largo l'idea che certe affermazioni fossero provocate (anche) da "vera malizia".

Ci sono volute 12 ore e 45 minuti di camera di consiglio prima che l'assemblea partorisse il verdetto: il "capitano Jack Sparrow" (il personaggio che lo ha reso famoso con la sagra di Pirati dei Caraibi) non era in aula: al momento della lettura del dispositivo c'era solo la ex consorte, scoppiata in lacrime quando ha ascoltato le motivazioni e la decisione mentre Depp era in un pub di Newcastle. Perché non era in tribunale? Era volato nel Regno Unito per esibirsi in una serie di concerti in tutto il Paese assieme a Jeff Beck.

Quindici milioni di dollari così ripartiti: 10 milioni a titolo di risarcimento danni più altri 5 come aggravante ulteriore della sanzione inflitta. È questa la condanna pecuniaria che Heard dovrà scontare, versando sui conti dell'ex marito la cifra consistente (14 milioni e rotti in euro). "Ho riavuto la mia vita", sono state le prime parole di Depp. "Questa sentenza è stata una sconfitta, una vergogna e un'umiliazione per tutte le donne che denunciano", è stata la reazione di Heard uscita visibilmente provata dall'aula.

La reazione di Amber Heard al momento della lettura della sentenza in aula, accanto a lei c’è il suo avvocato, Elaine Bredehoft.

Il caso Depp-Heard ha suscitato molto interesse considerata anche la notorietà dei personaggi e dello show mediatico creato intorno alla vicenda. Tra le reazioni non sono mancate anche quelli di personaggi del mondo dello sport in generale e, nello specifico, del calcio. Un tweet pubblicato dall'ex giocatore, Gary Lineker, ha suscitato polemiche durissime per un gioco di parole definito inopportuno, di cattivo gusto, pessimo per la scelta di fare ironia su una battaglia legale che ha toccato temi molto delicati, per aver banalizzato un caso di gravi abusi domestici.

Il tweet di Gary Lineker che ha scatenato la reazione piccata degli utenti per un’ironia ritenuta inopportuna e di cattivo gusto.

Cosa ha scritto l'ex calciatore, oggi opinionista tv? Ha editato un gioco di parole: "Depp vince e ottiene l'immunità di Heard" dove il cognome della donna viene citato in assonanza con la parola herd che in inglese significa gregge. È come se avesse scritto "Depp vince e ottiene l'immunità di gregge".

Le repliche in calce al post hanno avuto varie sfumature… da quelle più severe come "cancella subito, che c***o" oppure "elimina il tuo account" ad altre più articolate. "Alle vittime di abusi domestici i tribunali hanno appena detto che non possono parlare del loro aguzzino… non è una questione su cui scherzare", ha ribattuto un utente. Altrettanto severo anche il giudizio di Ken Goodwin, giornalista di ITV news. "Ciao Gary. Da bambino ti sei mai sdraiato sul letto sentendo tua madre piangere perché le è stato appena dato uno schiaffo? Sei mai dovuto andare in ospedale con tua madre dopo che si era imbottitia di pillole per cercare di sfuggire a tutto? Posso dirti che gli abusi domestici non sono davvero divertenti".