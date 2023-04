L’immagine shock delle grate di ferro allo stadio per la finale di Coppa di Francia: “Un orrore” Per la finale di Coppa di Francia tra Nantes e Tolosa, allo Stade de France si è provveduto ad innalzare un recinto di cancelli di ferro a bordo campo. Che ha scatenato feroci polemiche: “Terribile e disgustoso, le tragedie del passato non hanno insegnato nulla?”

A cura di Alessio Pediglieri

La Coppa di Francia 2023 che si disputa sabato 29 aprile alle 21:00 allo Stade de France tra Nantes e Tolosa è già intrisa di feroci polemiche per le misure di sicurezza e prevenzione adottate all'interno dell'impianto, dove si prevede il tutto esaurito. Un colonnato di grate di ferro a picche sono state innalzate tra campo e tribune, per evitare eventuali invasioni e scatenando diverse proteste per un sistema che già in passato è stato artefice di immani tragedie nel calcio.

Subito il pensiero è corso ai fatti tragici dell'Heysel e di Hillsborough ma anche ai più recenti incidenti avvenuti proprio allo Stade de France in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid la scorsa stagione, quando il match è iniziato con oltre mezz'ora di ritardo per una immane affluenza di tifosi inglesi senza biglietto agli ingressi dell'impianto. In quell'occasione non accadde nulla di irreparabile ma i ricordi delle tragedie passate ha scatenato un'enorme ondata di disgusto e rabbia per come si è presentato lo stadio di Saint Denis in vista del prossimo match di Coppa.

Attorno al terreno di gioco è stato innalzato una enorme recinzione di ferro che delimita le tribune, con la cancellata appuntita che dovrebbe contenere eventuali tentativi di invasione da parte dei tifosi, preservando l'incolumità di giocatori e tutti coloro presenti sul terreno di gioco. Peccato che le immagini che hanno subito fatto il giro del web siano sfociate in un coro di indignazione totale e nulla sono valse le spiegazioni del Prefetto che ha indicato i sistemi di sicurezza aggiuntivi che permetterebbero in caso di necessità di mettere in pericolo di vita i tifosi.

"E' un fatto puramente scioccante. A meno di un anno dai terribili eventi allo Stade de France, tutto ciò è disgustoso", ha denunciato pubblicamente la "Liverpool Disabled Supporters Association", a quasi dodici mesi di distanza dal caos avvenuto prima della finale di Champions League contro il Real Madrid. "L'installazione di recinzioni in uno stadio di calcio è un orrore. I nostri funzionari della sicurezza non hanno imparato nulla dalle tragedie passate? Rimuovetele!", ha gridato sui social il collettivo di tifosi.

Ovviamente, il riferimento è ben preciso e dislocato nel tempo e richiama il 15 aprile 1989, quando 97 persone morirono durante la gara tra Liverpool e Nottingham Forest all'Hillsborough Stadium di Sheffield. La tragedia fu causata da un movimento anomalo della folla che aveva provocato lo schiacciamento delle vittime contro le grate installate sugli spalti. "La Francia è regredita ulteriormente in termini di sicurezza e protezione, continuando a trattare le persone come animali. Gli appassionati di sport non sono al sicuro in Francia, che non dovrebbe ospitare eventi di sport così importanti fino a quando il suo governo e le sue autorità dimostrare un cambiamento significativo nella sicurezza e nella polizia ".

Sono altre denunce rivolte al Governo francese e alle autorità sportive rivolte dalla stampa inglese richiamando ancora una volta gli incidenti del maggio 2022, sempre allo Stade de France: "Semplicemente non riescono a capire che è una decisione terribile". Anche la Football Supporters Europe è intervenuta direttamente sulla questione: "Le tragedie del passato hanno dimostrato quanto siano pericolose tali misure".

A nulla sono valse le spiegazioni date dal prefetto di polizia di Parigi, Laurent Nuñez, che ha voluto rassicurare sull'utilizzo delle griglie con le picche allo Stade de France, per la finale della Coupe de France tra Nantes e Tolosa: "I cancelli rialzati impediscono l'invasione del prato, ma ci sono dei dispositivi di sicurezza che, in caso di movimenti della folla, fanno abbassare i cancelli. Dopo i gravi incidenti, in particolare all'Heysel, le barriere si sono evolute tecnicamente. Possono essere abbassate in caso di maggiore pressione, ovviamente evitando di mettere in pericolo di vita gli spettatori".