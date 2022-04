Liam Gallagher fuori controllo minaccia Savic: “Se t’incontro sei morto”. Poi il pentimento L’ex frontman degli Oasis Liam Gallagher tifosissimo del Manchester City è andato oltre, con un commento durissimo su Savic dell’Atletico Madrid poi cancellato.

A cura di Marco Beltrami

Liam Gallagher esagera su Savic

In Atletico Madrid-Manchester City è successo di tutto. Il rissone finale in campo, è proseguito poi negli spogliatoi dove gli animi si sono incendiati. In Inghilterra non sono mancate critiche feroci sull'atteggiamento della squadra di Simeone e in particolare anche su Stefan Savic. Il difensore, grande ex del confronto, è finito nel mirino di un tifoso d'eccezione come Liam Gallagher il cantautore ex frontman degli Oasis. Il classe 1972 questa volta però si è fatto prendere la mano su Twitter ed è andato oltre. Un commento molto violento, poi cancellato, ha gettato ulteriore benzina sul fuoco.

Nell'ambiente Citizens non hanno gradito il comportamento di Savic che ha dimenticato a quanto pare il suo passato in terra inglese. Il difensore ex Fiorentina in primis si è scagliato contro Foden che maliziosamente aveva provato a perdere tempo nel finale dei quarti di finale di Champions e, dopo aver simulato una testata a Sterling, se l'è presa con Grealish con il quale c'erano state scintille già all'andata. Tirata di capelli per il centrocampista inglese, e discorso rimandato poi nel tunnel dove gli animi si sono nuovamente incendiati con un Vrsaljko incontenibile.

Il tweet minaccioso di Gallagher su Savic

Circa 24 ore dopo i fatti del Wanda Metropolitano, ecco che Liam Gallagher si è lasciato andare su Twitter ai soliti post a sfondo calcistico. Sempre molto attivo sui social, la star della musica britannica che dopo gli Oasis e i Beady Eye ha intrapreso una carriera da solista, tifosissimo del Manchester City, se l'è presa con Savic con un post molto duro, con tanto di minaccia di morte: "Stefan Savic questa è una minaccia, se incontro te che sembri uno sciocco cog****e, sei morto". Resosi conto, anche alla luce dei commenti, di aver abbondantemente superato il limite, Gallagher ha provveduto a cancellare il Tweet.

Ecco allora che al contenuto galeotto, hanno fatto seguito altri contenuti di scuse da parte del cantautore. "Amore amore amore pace pace pace perdonare perdonare perdonare baci baci baci", e poi ancora "Colui che è senza peccato scaglia la prima pietra, buon venerdì e ricordati di guardare sempre il lato positivo della vita", e infine "Sono davvero arrabbiato e infastidito con me stesso, sento di aver deluso tutti i miei fan per il mio comportamento stravagante, sono un modello e spero che possiate perdonarmi". C'è chi ha deciso di ripostare l'immagine del commento rimosso tra i suoi commenti, invitandolo ad un ulteriore mea culpa. Ecco allora che LG ha chiuso la questione: "Diciamo tutti cose che non dovremmo ogni tanto sono colpevole".