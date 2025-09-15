L’ex romanista Riise ha ancora una potenza mostruosa nel piede: spacca tutto, pubblico incredulo

John Arne Riise ha preso una breve rincorsa e poi ha fatto partire una cannonata col suo sinistro che ha passato da parte a parte tutti i tramezzi che gli erano stati posti davanti proprio per testare la potenza del suo piede. Nessuno di essi ha resistito, nel boato di incredulità del pubblico presente sugli spalti, laddove invece l'ex compagno di Riise al Liverpool Steven Gerrard aveva fallito, non riuscendo a trapassare col pallone tutti gli ostacoli.

La potenza tuttora intatta di Riise col suo piede sinistro: vince la sfida con Gerrard

I due calciatori sono stati impegnati, assieme alle altre ex stelle del calcio presenti, in una serie di giochi di abilità andati in scena prima della partita di esibizione ‘Nexon Icons', giocatasi al Seoul World Cup Stadium, in Corea del Sud. Prima è toccato a Gerrard, il cui tiro – pur potente – non è riuscito a passare gli ostacoli da parte a parte. Poi nella prova si è cimentato Riise, che ha caricato qualcosa di più simile a un missile che a una pedata: il pallone ha spaccato tutto ed è ricomparso dall'altra parte, mentre il 44enne norvegese ex Roma chiedeva gli spettatori di alzare il volume mettendosi le mani alle orecchie.

Non a caso Riise da calciatore era soprannominato ‘Thunderbolt', ovvero fulmine, proprio per i tiri particolarmente potenti che riusciva a scagliare col suo piede sinistro: tanti i gol segnati su calcio piazzato dal primatista di presenze con la nazionale norvegese (110 ‘caps' e 16 reti).

Tra il 2001 e il 2008, gli anni d'oro al Liverpool, l'esterno è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, vincendo tanto. L'apice è stata la Champions League portata a casa nel 2005 contro il Milan (anche se il suo fu l'unico errore dei Reds nella sequenza finale dei rigori, a fronte di quelli di Serginho, Pirlo e Shevchenko per i rossoneri).

John Arne Riise sferra il suo proverbiale sinistro con la maglia della Roma: ci ha giocato per tre anni, dal 2008 al 2011

Scaricato brutalmente da Rafa Benitez nel 2008, al punto da crollare in lacrime, Riise giocò poi tre anni alla Roma, risultando il più presente a fine anno nella stagione 2009-2010, conclusa dai giallorossi al secondo posto con Ranieri in panchina (subentrato alla terza giornata al posto di Spalletti), due soli punti dietro l'Inter del Triplete.

Riise oggi, commentatore e opinionista

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, il norvegese ha provato senza successo la strada da allenatore, anche nel calcio femminile, e oggi si dedica principalmente al ruolo di commentatore e analista calcistico per vari media, spendendosi anche per iniziative di beneficenza. Ma quando si tratta di tirare di potenza è sempre Thunderbolt…