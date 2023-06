L’ex portiere del Tottenham non ha più una squadra: appello su Twitter per trovare lavoro L’ex portiere del Tottenham Kacper Kurylowicz resta senza squadra e si affida a Twitter per convincere qualcuno a dargli un’altra possibilità: “Disposto anche a spostarmi”.

A cura di Paolo Fiorenza

A 21 anni Kacper Kurylowicz si ritrova senza squadra, dopo che qualche mese fa vestiva la maglia del Tottenham. Un brusco risveglio per un portiere che sperava di fare del calcio la propria professione. Kacper a dire il vero ci crede ancora e le sta provando tutte per convincere qualche squadra a dargli una possibilità. Del resto l'età è dalla sua parte e se un club di Premier League come gli Spurs aveva deciso di investire su di lui fin da ragazzo – salvo rilasciarlo un anno fa – evidentemente ci aveva visto del talento.

Kurylowicz al Tottenham ha ricoperto principalmente il ruolo di portiere di riserva delle squadre Under 18 e Under 23, potendosi allenare con gli estremi difensori della prima squadra Lloris e Vorm: una scuola che ha arricchito certamente il suo bagaglio tecnico. Inoltre ha fatto esperienza con un paio di prestiti al Braintree in sesta serie e al Potters Bar Town in settima.

Adesso per lui c'è una sfida più difficile che parare un calcio di rigore: rimettere in carreggiata la propria carriera ripartendo da zero o più prosaicamente riuscire a mantenersi ancora per qualche altro anno giocando a calcio. A questo scopo, con i ritiri prestagionali delle squadre che inizieranno tra poco, Kurylowicz ha provato a cavalcare anche la via dei social: il giovane portiere ha condiviso sul proprio profilo Twitter l'account ‘Free Agent Showcase'.

Leggi anche Chi lascia il Tottenham vince trofei in ogni angolo del mondo: la statistica è impressionante

Si tratta di una piattaforma che offre ai calciatori delle divisioni inferiori una vetrina per offrirsi a qualche club interessato. Il profilo di Kurylowicz – da lui ritwittato due giorni fa – oltre ad età, ruolo, curriculum e zona di residenza (ma è disposto a spostarsi), indica che cerca una squadra di settima serie o superiore. "Sto ancora cercando! Messaggi privati aperti!", ha scritto a corredo del post, invitando a contattarlo.

Nell'ultimo periodo, dopo essere stato scaricato dal Tottenham nell'estate del 2022, il portiere ha giocato qualche partita nello Yaxley FC, squadra di livello più basso nella piramide calcistica inglese. L'allenatore dello Yaxley, Simon Roberts, gli ha dedicato una bella recensione sui social: "Meraviglioso portiere e anche un bravo ragazzo. L'ho avuto con me nelle ultime 7 partite di questa stagione. Fidatevi di lui. Buona fortuna Kasp".