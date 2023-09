L’età di Endrick diventa un caso in Spagna: “Fisicamente è troppo formato” Un noto osservatore ha sollevato dubbi sulla reale età del giovane attaccante acquistato dal Real Madrid.

A cura di Marco Beltrami

Il Real Madrid spera di essersi assicurato con Endrick un potenziale nuovo crack. La stellina brasiliana che al compimento dei 18 anni vestirà la casacca delle merengues per ora è ancora in patria dove sta mettendo minuti importanti nelle gambe con il Palmeiras. In Spagna però inevitabilmente si parla tanto di lui e c'è già chi ha insinuato che la sua età dichiarata possa non essere quella reale.

Ufficialmente Endrick Felipe Moreira de Sousa è nato nel 2006. Questo talentuoso attaccante è diventato popolare grazie al papà che lo ha lanciato in giovanissima età su YouTube mostrandone le giocate. Su di lui si è fiondato il Palmeiras che ha garantito al genitore un lavoro all’interno del club. Nel giro di poco tempo anche i club europei hanno messo gli occhi su di lui, e il Real Madrid ha anticipato tutti.

Acquisto ufficiale da complessivamente 60 milioni di euro, in due trance, con Endrick che vestirà la casacca del Real a partire dal 2024 ovvero dal compimento dei 18 anni di età. In lui la dirigenza madrilena ha visto le stigmate del predestinato e spera di aver trovato un giocatore che per anni possa brillare in attacco. In questi giorni però c'è stato chi ha sollevato dei dubbi su Endrick.

Si tratta di Manolo Romero, ex osservatore del Real Madrid che ha portato diversi giocatori nella formazione spagnola. Ai microfoni di Cadena Ser, l'addetto ai lavori che ha anche lavorato per 20 anni come osservatore di club in Catalogna ha dichiarato: "Ho sempre avuto dei dubbi con Endrick: se l'età che dicono è corretta. Perché fisicamente è troppo formato. Ricordo sempre Radamel Falcao (l'ex attaccante dell'Atletico), che arrivò in Europa più vecchio dell'età dichiarata".

Attualmente Endrick secondo il sito ufficiale del Palmeiras è alto 1.71 m, anche se non sono fornite indicazioni sul peso. In Spagna questa intervista ha fatto molto rumore visto che oltre a Falcao sono diversi i precedenti relativi a calciatori che hanno sollevato dubbi sulla loro età.