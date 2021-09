L’esultanza di Fabian Ruiz fa infuriare i tifosi della Samp: “Era per un mio amico” Fabian Ruiz protagonista nella vittoria del Napoli sul campo della Sampdoria con una prestazione super impreziosita da un gran gol. Il centrocampista ha celebrato la rete con un’esultanza particolare che ha fatto arrabbiare i tifosi di casa. Nell’intervista ha poi chiarito il senso del suo gesto.

A cura di Marco Beltrami

Difficile trovare un calciatore del Napoli sotto la sufficienza in occasione del 4-0 rifilato alla Sampdoria. Tra chi merita un voto altissimo in pagella c'è anche Fabian Ruiz, che ha impreziosito una gran prova con un bel gol, quello del momentaneo 2-0. Dopo la rete lo spagnolo si è lasciato andare ad un'esultanza particolare che ha mandato su tutte le furie il pubblico di casa. Ai microfoni di DAZN però poi Ruiz ha voluto chiarire il senso del suo gesto.

Subito dopo la pregevole marcatura, Fabian Ruiz si è spostato in una zona a ridosso della curva e ha iniziato a mimare con la mano destra, il classico gesto delle "chiacchiere". I tifosi della Sampdoria hanno pensato che il numero 8 del Napoli, ce l'avesse con loro, interpretando l'esultanza come una sorta di rivincita nei confronti dei fischi. Da lì in poi, ogni volta che Fabian Ruiz ha toccato palla, è stato bersagliato dal pubblico blucerchiato che gli ha riservato anche dei cori tutt'altro che piacevoli.

Una situazione non gradita dal diretto interessato che è stato stuzzicato sulla stessa all'intervallo di Sampdoria-Napoli. Ai microfoni di DAZN, Fabian Ruiz ha chiarito che il suo gesto non era assolutamente indirizzato ai tifosi di casa, ma era figlio di un tributo particolare ad un amico. Per questo il nazionale spagnolo ha chiesto scusa ai sostenitori blucerchiati per quello che è da considerare come un vero e proprio malinteso: "Chiedo scusa ai tifosi, l'esultanza non era contro di loro. Ho fatto quel gesto per un mio amico che mi dice sempre che si parla troppo di me. Non ce l'avevo con loro, è per il mio amico". Servirà a riportare la pace?