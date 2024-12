video suggerito

L’errore di Retegui nel finale di Atalanta-Real: si divora un gol già fatto quasi a porta vuota Mateo Retegui si divora il gol del pareggio dell’Atalanta contro il Real a porta quasi vuota. L’attaccante della Dea si fionda sull’assist perfetto di Lookman ma la sfera finisce incredibilmente alta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Atalanta-Real Madrid è stata partita vera sin dal primo minuto. La Dea aveva tutto l'interesse di mettere in cassaforte la qualificazione che sarebbe stata fantastica contro un avversario di questo calibro contro le Merengues. La sconfitta al Gewiss Stadium invece è arrivata dopo una battaglia bellissima tra due squadre forti, intelligenti e davvero divertenti che hanno regalato spettacolo al pubblico presente. Probabilmente il pareggio sarebbe stato il punteggio più giusto e per poco infatti la partita non si è chiusa con il punteggio di 3-3 se non fosse stato per l'errore di Retegui.

L'attaccante azzurro si divora un assist perfetto di Lookman praticamente a tempo scaduto che lo mette tutto solo davanti alla porta. Il cross del nigeriano è teso e forte ma Retegui ci arriva forse col corpo troppo in avanti dando ulteriore forza al pallone mandandolo in curva. Il centravanti della Nazionale di Spalletti non ci crede, si lancia nella rete così come De Roon che resta a terra incredulo dopo aver visto quel pallone finire alto sulla porta di Courtois. Di fatto il portiere del Real era ormai battuto non ci poteva fare assolutamente nulla.

L'azione e la posizione di Retegui sul cross di Lookman.

Lookman infatti aveva fotocopiato l'azione del precedente suo gol che aveva riaperto la partita. In questo caso però non riesce a liberare il tiro e Lucas Vazquez lo manda verso l'esterno. E così Lookman mette la palla al centro dell'area di rigore non consentendo a nessun difensore di intervenire. Lì ben appostato dopo il buco di De Roon c'era proprio Retegui, entrato poco prima, che si avventa sulla palla come un avvoltoio sicuro di segnare quella rete ma forse neanche lui si aspettava di vedere la sfera finire alta sulla traversa.

La posizione in classifica Champions dell'Atalanta non è a rischio

Dopo qualche secondo l'arbitro, sul rilancio successivo di Courtois, fischia la fine della partita aumentando i rimpianti di questa Atalanta che sicuramente meritava il pareggio. Una sconfitta che comunque non cambia molto la classifica della Dea che resta in scia delle prime posizioni pronta a prendersi questa qualificazione agli ottavi che invece squadre come Real e PSG devono ancora sudarsi. Retegui resta chiaramente l'attaccante migliore dell'Atalanta e della Serie A ma forse su quella palla era andato poco convinto.