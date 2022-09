L’errore di De Ligt condanna il Bayern al pareggio: ha causato il rigore decisivo allo scadere Matthijs de Ligt condanna il Bayern Monaco al terzo pareggio consecutivo in campionato. Il difensore olandese causa il rigore decisivo allo scadere regalando il 2-2 finale allo Stoccarda.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Non ho visto una sua prestazione convincente dai tempi dell'Ajax". Si può riassumere con questo tweet di un tifoso tedesco al termine di Bayern Monaco-Stoccarda, l'umore dei sostenitori dei bavaresi dopo il 2-2 della squadra di Nagelsmann. Il riferimento è per Matthijs de Ligt che ha condannato il Bayern al terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Borussia M'Gladbach e Union Berlino.

L'ex difensore della Juventus ha commesso un errore praticamente a partita finita quando mancavano solo i minuti di recupero per sancire il ritorno alla vittoria dei bavaresi in Bundesliga. E invece tutto è andato storto per il Bayern che si è fatto infilare da uno Stoccarda caparbio a trovare l'azione decisiva per procurarsi il rigore realizzato poi da Guirassy. Il centrale olandese ha letto male un pallone giunto in area da sinistra arrivando in ritardo sul pallone prendendo, di conseguenza, la gamba del suo avversario. L'arbitro inizialmente non aveva fischiato il rigore prima che il VAR cambiasse la sua decisione.

E così lo stesso Guirassy si incarica della battuta e mette in rete la palla del definitivo 2-2 che condanna il Bayern all'ennesima gara senza vittoria nelle ultime tre consecutive. Sui social De Ligt è stato pesantemente preso di mira da diversi sostenitori bavaresi che hanno messo in evidenza l'indecisione e la poca concentrazione del difensore in occasione di quell'intervento maldestro in area di rigore. "Il solito De Ligt" scrivono invece alcuni tifosi italiani della Juventus che hanno commentato l'errore di De Ligt sottolineando come anche in bianconero fosse solito causare falli da rigore.

Il giocatore nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche, ha più volte sottolineato la diversità negli allenamenti tra il Bayern e la Juventus. Era stato l'olandese a chiedere la cessione ai bianconeri in estate scontrandosi verbalmente a distanza anche con Bonucci proprio per via delle sue prime dichiarazioni. Ora anche al Bayern si sono fatti sentire e non hanno preso bene la superficialità del difensore in quell'azione. De Ligt ha completamente sbagliato il tempo dell'intervento finendo inevitabilmente per colpire l'avversario. Ora De Ligt e il Bayern sono costretti già a vincere sabato contro l'Ausburg.