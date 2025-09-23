Leoni vive un esordio da incubo con il Liverpool: infortunio in Carabao Cup ed esce in barella

Giovanni Leoni ha esordito con il Liverpool in Carabao Cup. Nei minuti finali della partita con il Southampton l’ex calciatore del Parma ha riportato un infortunio ed è uscito in barella.

Giovanni Leoni attendeva da settimane l'esordio con il Liverpool. Il giovane difensore italiano è sceso in campo in Carabao Cup contro il Southampton, ma la partita non l'ha purtroppo nemmeno conclusa, a causa di un infortunio. Leoni ha lasciato il campo in barella nei minuti finali del match, che i Reds hanno vinto per 2-1.

Infortunio al ginocchio in Liverpool-Southampton

Preso dal Parma negli ultimi giorni di mercato per 35 milioni di euro, Leoni fin qui non aveva ancora giocata con il Liverpool. Il difensore classe 2006 ha esordito in Carabao Cup nella partita con il Southampton. Leoni ha disputato una buonissima partita, ma all'81' ha riportato un infortunio al ginocchio. Dopo essere stato soccorso è uscito in barella, al suo posto è entrato Kerkez, altro giovane difensore che però ha già il posto fisso. Il pubblico di Anfield gli ha riservato copiosi applausi, nella speranza che il problema non sia troppo grave.

Liverpool-Southampton 2-1

I Reds, che sono a punteggio pieno in Premier League (cinque partite e cinque vittorie) e che hanno vinto pure all'esordio in Champions League, erano favoritissimi contro il Southampton, squadra di Championship. I campioni d'Inghilterra passano nel primo tempo con lo svedese Isak, Charles trova il gol del pareggio. Poi arriva la rete del francese Ekitike, su assist di Chiesa, che ne aveva regalato uno pure all'altro bomber acquistato la scorsa estate.

Dopo il 2-1 l'ex dell'Eintracht si toglie la maglia e viene ammonito per la seconda volta: cartellino rosso evitabilissimo. Il Liverpool vince e passa agli ottavi della Carabao Cup, manifestazione che difende avendola vinta lo scorso febbraio. Ora si spera che dagli esami strumentali che effettuerà Leoni arrivino buone notizie.