L’emozione di Marcus Thuram dopo il favoloso gol nel derby: “Ho sentito un rumore meraviglioso” Ha messo lo zampino sul primo gol e soprattutto ha segnato un gol bellissimo Marcus Thuram che in pochissimo tempo è diventato un giocatore fondamentale dell’Inter e non fa rimpiangere Lukaku e Dzeko.

A cura di Alessio Morra

Marcus Thuram è stato l'uomo del derby. Ha propiziato il primo gol e ha segnato il secondo, e lo ha fatto in modo memorabile. La rete del 2-0 di questo Inter-Milanfa già parte della storia delle marcature dei derby milanesi. Il francese in questo grandissimo avvio di stagione non sta facendo rimpiangere Lukaku e Dzeko e mostra di essere davvero un giocatore di prima fascia, e per confermare ciò ha scelto la partita più importante, anche per entrare nel cuore dei tifosi.

Il figlio del grande Lilian è arrivato all'Inter in punta di piedi. Non è arrivato avendo la fama del grande bomber, ma con la Francia ha preso parte al Mondiale 2022, che è svanito di un soffio, e in Bundesliga si è fatto valere. E in nerazzurro è arrivato per sostituire Lukaku e Dzeko. Rapidamente si è creata una coppia affiata con Lautaro, bravo Inzaghi, e contro la Fiorentina prima della sosta è arrivato il primo gol in Serie A, a cui ha fatto seguito il primo con la nazionale francese.

Poi è arrivato il derby, un derby trionfale per l'Inter che ha mandato al tappeto il Milan segnando dopo 7 minuti con Mkhitaryan. L'armeno ha sfruttato una grande ripartenza iniziata da Dumfries e proseguita da Thuram che arriva sul pallone, cade, scivola, si rialza con forza e rapidità e con grande velocità di pensiero e di esecuzione mette in mezzo, il pallone vagante finisce dalle parti dell'ex Arsenal che insacca, è 1-0. Il Meazza nerazzurro esplode di gioia, e lo fa soprattutto dopo esattamente mezz'ora.

Perché Thuram non solo raddoppia, ma lo fa con un gol che può già adesso candidarsi al premio del più bello di tutta la Serie A 2023-2024. L'Inter difende sempre bassa e bene, lascia campo al Milan fino alla trequarti, così che il possesso dei rossoneri resta sterile e al 37′ riparte con rapidità. Lautaro innesca Dumfries che cerca Thuram, il pallone dell'olandese è lungo. Sembra finita, ma non è così.

Perché il francese ci arriva su quel pallone, vince il duello con un avversario, recupera il pallone e calcia verso la porta, il tiro è potentissimo e soprattutto di una precisione impressionante. Il gol che ne esce è meraviglioso, è 2-0. Il Meazza nerazzurro esplode, per il gol e per la prodezza. C'è una nuova stella nel cuore dei tifosi dell'Inter.

Parlando a DAZN l'attaccante francese ha parlato del gol e delle sue emozioni: "Dopo il gol ho sentito un gran rumore, un rumore meraviglioso, e poi ho visto i miei compagni abbracciarmi, è stato un bel momento. Io speravo di essere incisivo fin da subito, l’Inter è un grande club e io volevo giocare qui, mi godo ogni momento. Sul gol eravamo in contropiede con Dumfries e dopo ho visto che ero solo con il difensore e ho deciso di tirare".

Infine ha parlato dell'abbraccio con Frattesi: "L’abbraccio con Davide? In settimana gli ho scritto dopo che aveva fatto doppietta per dirgli che ora doveva farlo con l’Inter e lo ha fatto. Con Lautaro è molto facile giocare, capisce bene il gioco. Siamo due punte e quando abbiamo la palla andiamo in portami piace molto giocare così".