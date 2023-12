Lehmann nei guai, motosega sul tetto dei vicini e truffa all’aeroporto: dovrà pagare una mega multa L’ex portiere di Milan, Arsenal e Borussia Dortmund è costretto a pagare 420 mila euro dopo la doppia condanna subita. Lehmann con una motosega si è scagliato contro il tetto dei vicini e ha frodato il parcheggio dell’aeroporto di Monaco di Baviera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jens Lehmann torna nuovamente popolare per qualcosa di tutt'altro che edulcorante. L'ex portiere del Milan e della nazionale tedesca è stato condannato dal tribunale distrettuale di Starnberg a pagare 420.000 di multa per due differenti reati penali. Lehmann ha danneggiato il tetto di un vicino di casa con una motosega e ha frodato il parcheggio dell'aeroporto di Monaco di Baviera.

Portiere sempre molto discusso Jens Lehmann, numero uno capace di raggiungere delle vette assolute: ha difeso i pali della Germania ai Mondiali 2006 togliendo il posto a Kahn, ha vinto la Premier League con l'Arsenal degli Invincibili, ma è stato anche il primo portiere espulso in una finale di Champions. Al Milan lo ricordano per un'apparizione fugace e per niente indolore. Poche partite e addio. Ma la sua nel complesso è stata una carriera di alto livello. Il suo extra calcio è stato vario, ha lavorato per la TV, ha fatto l'attore ed è stato anche dirigente della federazione tedesca.

L'ex numero uno è stato condannato perché, secondo quanto riporta la Bild, ha commesso due reati differenti. Il primo lo ha commesso nei confronti di un vicino di casa. L'ex portiere è salito sul tetto del vicino e lo ha danneggiato con una motosega. Il pubblico ministero dopo aver ascoltato anche un testimone lo ha accusato di irruzione nel garage che il vicino aveva costruito sul lago di Starnberg, un posto meraviglioso in Baviera.

Lehmann con la motosega per ripicca ha tagliato una trave sul tetto. Il portiere pensava di aver disattivato il sistema di video sorveglianza del garage, che però funzionava, perché alimentato a batteria. Condanna per Lehmann, ma non violazione di domicilio, che era l'accusa originale, poi sospesa dopo che il vicino aveva ritirato la corrispondente denuncia penale.

Contestualmente è arrivata anche un'ulteriore condanna. Quella per aver truffato in un paio di occasioni le tariffe del garage dell'aeroporto di Monaco di Baviera tra il 2021 e 2022. Lehmann, secondo l'accusa, avrebbe ricaricato lì la sua Porsche elettrica poi senza pagare è uscito seguendo altre vetture lasciando così l'aeroporto.

Con queste manovre l'ex di Borussia e Arsenal avrebbe risparmiato una cifra superiore a 300 euro. Lehmann ha ammesso di essere entrato nel garage con una motosega tra le mani, ma non ha confermato altro tra non ricordo, non so, e adducendo falsi sospetti sulla sua persona. La condanna è arrivata lo stesso.