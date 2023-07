Lecco prima ammesso poi escluso dalla Serie B, giallo nella notte: cosa è successo Il Lecco rischia ancora l’esclusione dalla Serie B dopo che una fuga di notizie aveva alimentato un falso entusiasmo.

A cura di Marco Beltrami

In che campionato giocherà il Lecco nella stagione 2023/2024? La squadra lombarda sul campo ha conquistato, vincendo i playoff, la promozione in Serie B che però è a rischio a causa di un problema legato allo stadio e ai documenti presentati sullo stesso. Nelle ultime ore poi i tifosi blucelesti hanno vissuto emozioni contrastanti: prima la notizia dell'ammissione al campionato cadetto e poi invece lo spauracchio di una nuova esclusione.

Ma perché il Lecco, come la Reggina, rischia di restare fuori dal campionato di Serie B? Mentre i calabresi potrebbero pagare a caro prezzo la documentazione carente sui pagamenti, per la formazione di Foschi il bandolo della matassa è la questione stadio. Lo stadio Rigamonti-Ceppi non è a norma per giocare in Serie B, con il Lecco che ha ricevuto l’ok dal comune di Padova per poter disputare le gare casalinghe nello stadio Euganeo. Il ritardo nell’arrivo del benestare del Prefetto di Padova però ha complicato i piani del club, che ha inviato fuori tempo massimo la documentazione rischiando così l’estromissione dal prossimo campionato di Serie B.

C'era grande attesa sul verdetto della Covisoc e della Commissione Criteri infrastrutturali e in un primo momento si erano diffuse indiscrezioni sulla regolare ammissione in B del Lecco. Questo ha alimentato l'entusiasmo dei tifosi che si sono scatenati pensando ad uno scampato pericolo. E invece tutto si è rivelato infondato, con la smentita arrivata in tarda serata per una vera e propria doccia fredda. Insomma una fuga di notizie false e giallo risolto.

Sono stati inviati dei rilievi sia al club lombardo che alla Reggina, sottolineando che le rispettive domande di iscrizione al campionato cadetto hanno presentato delle criticità. Per quanto riguarda i blucelesti, essendo il termine della presentazione dei documenti perentorio, la Commissione non poteva dare un esito differente.

I club hanno ora la possibilità di presentare ricorso e così hanno fatto. Questa la nota ufficiale del Lecco: "Calcio Lecco 1912 comunica di aver ricevuto, nella tarda serata di venerdì 30 giugno, il respingimento dell’iscrizione al campionato di Serie B da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC. La Società precisa che presenterà ricorso nelle opportune sedi per far valere le proprie ragioni".

Appuntamento al 7 luglio per conoscere l'esito del ricorso, con il Lecco che ha intenzione di puntare innanzitutto sul merito sportivo per il brillante risultato ottenuto in campo e poi per il poco tempo avuto a disposizione a causa dei playoff per trovare un nuovo impianto disposto ad ospitare le partite interne della prossima stagione.