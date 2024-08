video suggerito

Leao nella bufera, poi spiega il gesto polemico verso i tifosi del Milan: “Era per uno in particolare” Rafael Leao ha voluto spiegare il motivo del suo gesto polemico rivolto ai tifosi rossoneri del Tardini, dopo il momentaneo pareggio di Pulisic: “Non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud”. Dopo la sconfitta di Parma, le polemiche e le critiche nei confronti del Milan, del suo tecnico e dei suoi giocatori sono sfociate in una forte contestazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan è già sotto inchiesta da parte dei propri tifosi: un solo punto in due partite con la sconfitta di Parma che ha scatenato la protesta rossonera. Sotto inchiesta il tecnico Paulo Fonseca ma anche tutti i giocatori rei di non aver approcciato nel modo migliore l'inizio di stagione. E il gesto di Rafael Leao, di zittire i tifosi al pareggio di Pulisic ha esacerbato ancor più l'ambiente, spingendo il portoghese a spiegare il tutto: "Non era rivolto alla Sud. Pronto a rischiare in prima persona come sempre".

Le spiegazioni di Rafael Leao per il gesto polemico verso i tifosi

Un clima tutt'altro che sereno accompagna il Milan in questo inizio di campionato: pareggio interno, in rimonta contro il Torino a Sa Siro, poi il crollo di Parma: una partenza disastrosa che ha scatenato l'ira dei tifosi, esacerbando l'ambiente. Anche il gesto di Leao, al momentaneo pareggio di Pulisic, ha ulteriormente riscaldato la situazione, divenuta incandescente a tal punto che il giocatore si è visto obbligato ad un chiarimento via social.

"Il gesto non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud , perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili. Il gesto è andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore del Milan entra in campo per giocare male apposta" ha scritto Leao nella notte in una storia su Instagram "Onoriamo questa maglia dall'inizio alla fine di ogni partita. Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato, questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato, la partita di ieri è passata ora è concentrarmi sulla prossima battaglia. Curva Sud, sempre con voi".

Cosa aveva fatto Leao dopo il gol di Pulisic: gesto provocatorio verso i propri tifosi

Dopo il primo vantaggio del Parma con Man, Leao ha offerto l'assist vincente per l'1-1 di Pulisic. Poi, si è fermato proprio sotto il settore riservato ai supporter rossoneri in trasferta al Tardini facendo due eloquenti gesti di esultanza polemica. In un primo momento si è portato il dito davanti alla bocca e al naso a voler zittire le critiche fin lì ricevute, poi ha più volte chiuso e aperto la mano a indicare l'inutile cicaleggio polemico dagli spalti. Ma alla fine, le critiche sono arrivate ancor più pesanti, di fronte al raddoppio, decisivo, di Cancellieri.