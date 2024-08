video suggerito

Leao zittisce i tifosi del Milan a Parma durante l'esultanza per il gol di Pulisic: "Parlate, parlate!" Dopo l'assist per il gol di Pulisic contro il Parma Rafael Leao ha esultato in modo polemico contro i tifosi del Milan presenti allo Stadio Tardini: è una risposta alle critiche ricevute.

A cura di Michele Mazzeo

In casa Milan il clima non è per nulla sereno dopo il K.O. rimediato in casa del Parma nel match della seconda giornata della Serie A 2024-2025. L'allenatore Paulo Fonseca nel post-partita ha puntato il dito contro l'atteggiamento in fase difensiva dei suoi calciatori, a partire dagli attaccanti. E inevitabilmente il pensiero va a Rafael Leao che anche al Tardini ha offerto la solita prestazione da croce e delizia: dando origine con un passaggio sbagliato alla ripartenza da cui è nato il gol di Cancellieri che ha regalato il successo ai Ducali e propiziando la rete del momentaneo pareggio rossonero con una splendida giocata culminata con un assist al bacio per l'accorrente Pulisic che ha dovuto solo spingere il pallone nella porta sguarnita.

Ed è proprio in occasione della marcatura del calciatore statunitense che il portoghese si è reso protagonista di un gesto di stizza nei confronti dei tifosi del Milan presenti allo Stadio Tardini che evidenzia la poca serenità che in questo momento c'è nel club meneghino. Dopo la giocata che ha permesso a Pulisic di riportare momentaneamente in parità il risultato infatti Rafael Leao si è fermato proprio sotto il settore riservato ai supporter rossoneri facendo due eloquenti gesti: prima si è portato il dito davanti alla bocca e al naso come a voler zittire le critiche fin lì ricevute e poi chiudendo più volte la mano per il più classico dei "Parlate, parlate!" (lo stesso gesto che aveva fatto lo scorso anno a San Siro dopo il meraviglioso gol siglato nel match contro l'Atalanta).

Evidente dunque che le contestazioni ricevute nell'ultimo periodo non lo hanno lasciato indifferente. Anzi. Non pago infatti dei due gesti mentre si allontanava per tornare verso la propria metà-campo, l'estroso attaccante portoghese ha continuato a polemizzare con i propri tifosi (come si vede da alcuni video girati da spettatori presenti sulle tribune dello stadio Tardini e divenuti poi virali sui social network). Altrettanto evidente dunque che in questo momento Rafael Leao non abbia quella serenità necessaria per caricarsi sulle spalle una squadra che ha cominciato il nuovo corso con il piede sbagliato (pareggio in extremis a San Siro con il Torino e sconfitta in casa del Parma neopromosso), cosa che gli si richiede in virtù di quella leadership tecnica che, seppur solo a sprazzi, ha ancora una volta dimostrato di avere.