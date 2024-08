Fonseca sa qual è il problema del suo Milan dopo la sconfitta di Parma: “Mi sembra sia evidente”

video suggerito

Dopo il pareggio in extremis acciuffato col Torino al debutto, nel match contro il Parma della seconda giornata di Serie A, Paulo Fonseca ha dovuto fare i conti con la prima sconfitta da allenatore del Milan. E, nonostante quattro undicesimi cambiati rispetto alla formazione che aveva iniziato la gara con i granata (Pavlovic, Reijnders, Musah e Okafor dal primo minuto anziché Thiaw, Bennacer, Chukwueze e Jovic), in termini di prestazione e di gioco al Tardini non si sono visti miglioramenti rispetto a quanto fatto vedere sette giorni prima. Cosa che il tecnico portoghese non ha nascosto al momento delle analisi davanti alle telecamere nel post-partita.

Parlando ai microfoni di DAZN infatti Paulo Fonseca ha spiegato qual è, a suo avviso, il problema attuale del suo Milan che nel pre-campionato aveva invece ben impressionato e sembrava avesse già assimilato i suoi diktat tattici: "La verità è che abbiamo fatto un buon pre-campionato. Penso che sia sempre più facile giocare contro le grandi squadre, poi arriviamo qua e c’è stato un cambiamento difficile da capire. Durante la settimana, quando prepariamo le nostre strategie la squadra fa bene. Poi arriva la partita e cominciamo così, è difficile da spiegare. Io sono sempre responsabile per tutto quello che succede, ma mi sembra chiaro che ci sia un problema di atteggiamento difensivo" ha infatti detto l'allenatore rossonero.

Andando più nello specifico Fonseca ha individuato nella fase difensiva il principale problema del suo Milan e non riguarda un singolo giocatore ma l'atteggiamento dell'intera squadra: "Credo che il problema non cominci da Musah, ma da più avanti. Credo che in generale difensivamente abbiamo fatto male: la squadra non difende come squadra, ma anche individualmente abbiamo sbagliato duelli, siamo arrivati tardi, abbiamo lasciato spazio agli avversari. Questa squadra ha un problema generale, vedi anche la partita col Torino in cui non avevamo pressato alto. Oggi abbiamo cercato di avere i giocatori per pressare più alto, ma abbiamo avuto altri problemi. È un problema anche di atteggiamento ed energie. Si guardano solo i difensori, ma loro soffrono tanto se gli altri giocano con tutta questa facilità" ha difatti spiegato il tecnico lusitano nel prosieguo della sua analisi della sconfitta rimediata dai rossoneri in casa del Parma nella seconda giornata della Serie A 2024-2025.