Tudor commosso dopo la presentazione alla Juventus: "Ti giuro, quando ho parlato di Marcello" Igor Tudor si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus nella giornata di ieri e ha confessato l'unico momento in cui non ha retto l'emozione: "Mentre parlavo di Lippi".

A cura di Fabrizio Rinelli

Igor Tudor si è presentato ufficialmente alla Juventus. Una conferenza stampa, quella di ieri, in cui si è parlato maggiormente del suo arrivo in bianconero al posto di Thiago Motta toccando solo in parte alcune tematiche riguardanti la partita contro il Genoa. Ci sarà tempo – poco – per quello, ma intanto Tudor ha ricominciato a sentire l'aria dello Stadium proprio nelle ultime ore. Sui propri canali ufficiali la Juventus ha mostrato un filmato in cui riassume in breve la giornata di ieri dove l'allenatore della Vecchia Signora è stato l'autentico protagonista.

Tutti gli occhi e anche le orecchie erano attente a vedere e ascoltare i suoi gesti e le sue parole. "Emozionato?" gli chiedono appena sale in auto per dirigersi nella sala conferenze per l'incontrato con la stampa. Tudor sospira e spiega: "Va tutto un po'…Una sensazione bella, qui è come se andassi in un posto che conosci quasi a casa". Una volta raggiunto il luogo della conferenza stampa Tudor incontra Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino che gli ripropongono la stessa domanda. Tudor non si espone ma è proprio al termine della sua presentazione che si lascia andare…parlando di Marcello Lippi.

"Non c'è nervosismo, ma è un momento…" spiega Tudor a Giuntoli. L'allenatore della Juventus poi si presenta alla stampa ufficializzando di fatto il suo rientro in bianconero. Una sensazione unica per lui che ha voluto fortemente quell'incarico e ha voluto tornare su quella panchina solo sfiorata nel 2021 quando faceva parte dello staff tecnico di Pirlo. Tante le domande, altrettante le risposte intense e articolate da parte dell'allenatore, che non si lascia tradire dall'emozione. Tudor ha un carattere forte e non si fa sorprendere facilmente dall'emozione ma in un punto preciso però cede…

Le parole di Tudor quando parla di Lippi

E lo ammette lo stesso Tudor. Durante la conferenza stampa di presentazione l'allenatore della Juventus parla degli insegnanti ricevuti dagli allenatori avuti in carriera, Marcello Lippi in particolare: "Fu lui a volermi alla Juventus, è andato via e poi è tornato. Quando penso a quella persona penso alla Juventus. I modi di fare, di allenare, di comunicare. Gli voglio bene". E proprio dopo questa frase ha ceduto all'emozione e l'ha raccontato in conferenza stampa: “Ti giuro, quando ho parlato di Marcello (Lippi, ndr) mi sono emozionato”.