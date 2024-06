video suggerito

Leao delude all'esordio a EURO 2024, dure critiche in Portogallo: "La fiamma si è spenta" Leao nel mirino della critica dopo il deludente esordio a EURO 2024 col Portogallo: Martinez lo ha tolto dopo lo svantaggio e adesso bisogna capire se sarà ancora titolare contro la Turchia.

A cura di Vito Lamorte

Il Portogallo ha iniziato gli Europei con una vittoria in rimonta sulla Cechia per 2-1 con un gol di Francisco Conceiçao nel recupero. Tre punti fondamentali per la selezione allenata da Roberto Martinez, che non ha concretizzato tutte le occasioni create e ad un certo punto si è ritrovata a dover rincorrere su una delle poche occasioni da gol create dai cechi.

Se Cristiano Ronaldo ha fatto discutere per il suo gesto antisportivo dopo la rete della vittoria, a far parlare in Portogallo è la prova non positiva di Rafael Leao. Il calciatore del Milan non ha iniziato male ed è stato uno dei più propositivi nella prima frazione ma le sue giocate non hanno mai portato a nulla di concreto e, in alcuni casi, troppo personali.

C'era grande attesa per l'esordio all'Europeo di Rafa ma la risposta non è arrivata nel modo in cui tutti si aspettavano. Leao ha provato a prendersi la squadra sulle spalle facendosi dare molti palloni e tentando sempre la giocata per i compagni in mezzo: in qualche caso è riuscita, pochi, in altri molto meno, la maggioranza. Man mano che passavano i minuti la sua spinta ha perso di forza e il giallo per simulazione alla fine del primo tempo è la fotografia della sua partita al di sotto della sufficienza.

Al minuto 63 Martinez lo ha sostituito con Diogo Jota. La Cechia era appena passata in vantaggio con Provod. Un segnale non bello per il numero 17 portoghese.

Il noto quotidiano lusitano A Bola è stato duro nel commento ma gli ha dato comunque 5 come voto: "Primi minuti di fuoco intenso e con grandi accelerazioni. La fiamma si è spenta, per aver fallito molto quando doveva concretizzare".

Leao ancora titolare contro la Turchia?

Adesso bisognerà vedere se Roberto Martinez vorrà riproporlo ancora titolare contro la Turchia nel secondo match del gruppo F oppure se ci saranno degli avvicendamenti nella fase offensiva del Portogallo già dopo la prima uscita.