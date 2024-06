video suggerito

L’antisportività di Cristiano Ronaldo agli Europei: bruttissimo doppio gesto dopo il gol del Portogallo Cristiano Ronaldo in Portogallo-Repubblica Ceca degli Europei si è reso protagonista di una doppia brutta esultanza provocatoria e antisportiva dopo il gol vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Ceca non è riuscito a trovare la via del gol, ma ha comunque sfoderato una prestazione generosa. Una macchia sulla prima partita di CR7 agli Europei con il suo Portogallo, è rappresentata da quanto accaduto in occasione del gol vittoria segnato da Francisco Conceiçao. Ronaldo infatti si è lasciato andare ad un doppio brutto gesto.

Cosa ha fatto Cristiano Ronaldo dopo il gol di Conceiçao in Portogallo-Repubblica Ceca

Quando il suo più giovane compagno di squadra ha segnato il gol del definitivo 2-1. Ronaldo ha esultato in modo molto provocatorio, e del tutto gratuito, nei confronti degli avversari. Il calciatore dell'Al Nassr, che si trovava all'interno dell'area di rigore, si è avvicinato prima al portiere della Repubblica Ceca Stanek, che si stava rammaricando a terra del gol subito e gli ha esultato in faccia, con tanto di pugno chiuso.

Il doppio gesto antisportivo di Ronaldo agli Europei contro la Repubblica Ceca

Non contento poi Cristiano Ronaldo ha proseguito la sua corsa e dopo aver incrociato il numero 8 avversario Sevcik, ha concesso il bis. Passando alle spalle del calciatore neoentrato e visibilmente amareggiato per la rete del Portogallo, l'ex attaccante di Manchester United, Juventus e Real Madrid gli ha urlato qualcosa avvicinandosi con la testa.

Una brutta scena, decisamente anti-sportiva, per un Cristiano Ronaldo che ha pagato dazio alla tensione prendendosela con gli avversari distrutti per la rimonta subita, dopo una prova di grande attenzione e organizzazione difensiva. Quella della stella del Portogallo tra l'altro non è sembrata una vendetta, visto che in precedenza non sembrerebbe esserci state delle provocazioni nei suoi confronti. Tutto alimentato dal nervosismo per non aver trovato il gol, e l'annullamento della precedente rete di Jota dopo che lui aveva colpito il palo con un colpo di testa (punita una sua punizione di offside)

Sicuramente un doppio gesto che ha rovinato la gara di Ronaldo e anche la bella scena dell'abbraccio con il giovane autore del gol vittoria dopo il fischio finale. Da un campione del suo calibro e con la sua esperienza ci si aspetterebbe altro.