Perché la Repubblica Ceca si chiama Cechia agli Europei: il vecchio nome non può più essere usato Perché la Repubblica Ceca si chiama Cechia agli Europei 2024: da dove arriva questo cambiamento e perché il vecchio nome non può più essere usato.

A cura di Vito Lamorte

La Repubblica Ceca inizierà contro il Portogallo il suo viaggio a EURO 2024 ma non lo farà più con il suo nome solito: da questa edizione degli Europei si chiamerà Cechia. Non cambierà nulla in senso generale, perché si tratta sempre dello stesso paese, ma c'è un'attenzione maggiore rispetto a quello che venne deciso dal governo di Praga nel 2016 e che non è mai stato troppo rispettato.

Una modifica che arriva dal 2013, quando il presidente ceco Miloš Zeman ne chiese un uso ufficiale più ampio, e dopo questo invito arrivò la decisione del governo di rendere ‘Cechia' il nome ufficiale il 14 aprile 2016.

Perché la Repubblica Ceca si chiama Cechia agli Europei

Come già anticipato, otto anni fa il governo decise che il nome ‘Cechia' venisse utilizzato in eventi sportivi, letterari e musicali lasciando la formula ‘Repubblica Ceca' solo per contesti politici. Si tratta di un cambiamento volto ad evitare confusione sul nome del paese quando viene tradotto in altre lingue.

È la seconda volta che la nazione cambia nome dopo che fino al 1992 era stata conosciuta come Cecoslovacchia e poi ci fu la divisione in Repubblica Ceca e Slovacchia. Entrambe le nazionali stanno partecipando a EURO 2024.

La Cechia ha preso parte a sette tornei europei e nel 1996 arrivò in finale allo stadio Wembley di Londra contro ogni pronostico: il sogno della vittoria si infranse contro la Germania, che vinse grazie al Golden Goal di Oliver Bierhoff. Il miglior piazzamento, dopo l'ultimo atto del torneo inglese, fu la semifinale del 2004.

Cechia, gruppo F e partite agli Europei 2024

La Cechia allenata da Ivan Hasek fa parte del gruppo F con Portogallo, Turchia e Georgia. Nel primo match affronterà proprio i vincitori degli Europei del 2016 prima di vedersela contro Kvaratskhelia & co e chiudere contro la selezione allenata da Vincenzo Montella.

Le stelle sono Patrik Schick del Bayer Leverkussen e Tomas Soucek del West Ham ma la Repubblica Ceca, così come dimostrato nel 2021 (arrivò ai quarti di finale), ha dimostrato di essere una compagine interessante e composta da un gruppo che sa trovare motivazioni importanti in tornei come gli Europei.