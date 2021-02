"Mi sento molto bene, sono in fiducia. Ci sono molti assenti ma siamo tanti e abbiamo ottimi giocatori". Con questa frase Leandro Paredes aveva messo in chiaro le intenzioni del Paris Saint-Germain nella conferenza stampa pre-partita e al Camp Nou il club francese ha fatto un sol boccone del Barcellona. Il centrocampista argentino è stato quasi profetico per se stesso e per la sua squadra ed è stato uno dei migliori nella bella vittoria dei campioni di Francia in Catalogna, che permette alla squadra di Mauricio Pochettino di avere già un piede nei quarti di finale della Champions League 2020/2021.

Nella prima parte l'ex Roma e Empoli si è mosso in mezzo al campo da mediano al fianco di Idrissa Gueye a sostegno di Marco Verratti, leggermente più offensivo, ed è stato protagonista di una prova eccezionale: nel pressing è stato aiutato dal compagno ma il numero 8 con le sue giocate a due tocchi ha sempre messo ordine e ha dato spesso il là a ripartenze velocissime del PSG. Nella ripresa Paredes è ha impressionato ancora di più: ha trovato con un lungo lancio Florenzi in occasione del raddoppio di Kylian Mbappé, è partito dai suoi piedi l'assist per il terzo gol di Moise Kean e con Ander Herrera ha continuato a lavorare da schermo e da manovratore davanti alla difesa, dando respiro e geometrie alla manovra del Paris.

I numeri del numero 8 del PSG: 92% di precisione nei passaggi, 93 tocchi, 10 recuperi palla (il numero più alto nel match), 6 duelli vinti, 5 cross, 3 falli, 2 tackle, una possibilità creata e un tiro verso la porta.

Anche Neymar, assente per infortunio ieri sera, ha voluto mettere in risalto la prova dell'argentino sul suo profilo Twitter pochi istanti dopo il fischio finale: “Che partita di squadra, bravissimi! Paredes è un mostro, crack". Leandro Paredes continua il suo percorso di crescita che dopo lo spostamento in cabina di regia a Empoli da parte di Marco Giampaolo è continuato a Roma e poi a Parigi: questo classe 1994 di San Justo sta acquisendo sempre più una dimensione da leader in uno dei centrocampi più forti d'Europa.