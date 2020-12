L'Atalanta allunga la sua serie positiva pareggiando 1-1 con la Juventus. I nerazzurri hanno disputato un'ottima partita, hanno meritato il pareggio e devono ringraziare il portiere Gollini che è stato di gran lunga il migliore in campo. Una partita perfetta quella del nazionale azzurro che ha neutralizzato un rigore di Cristiano Ronaldo ed è stato ancora molto più bravo su un tiro ravvicinato di Morata, che probabilmente quando ha calciato in porta era convinto di aver fatto gol.

Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo

Dopo il gol dell'1-1 di Remo Freuler, che aveva risposto a Chiesa, la Juventus ha un'altra chance per tornare in vantaggio quando l'arbitro decreta un calcio di rigore per un fallo ai danni di Federico Chiesa. Dal dischetto si presenta Ronaldo, che lo scorso luglio dal dischetto trasformò due penalty contro i nerazzurri. Questa volta il portoghese non è stato preciso, anzi sin dalla battuta è parso poco convinto, un tiro molle e prevedibile, Gollini si è tuffato con anticipo sulla sua sinistra e lo ha bloccato.

La straordinaria parata di Gollini su Morata

Dopo il rigore fallito la Juventus non ha subito il contraccolpo e anzi al contrario ha trovato ulteriori forze per andare a segno. Un'azione bellissima hanno prodotto i bianconeri con McKennie che imbecca Morata che dall'interno dell'area di rigore calcia verso la porta di Gollini, lo fa anche con bravura, il suo tiro sta per finire all'angolino, ma il venticinquenne portiere atalantino ha un guizzo e con un tuffo mette il pallone in corner. Strepitoso. Nel finale di partita, poi, il numero 95 dell'Atalanta svetta su Cristiano Ronaldo che era andato in cielo per colpire di testa. Duello vinto su tutta la linea. Gasperini deve applaudire e ringraziare Gollini che si ricandida con forza per un posto in Nazionale.