Juventus-Atalanta è finita in parità, 1-1. Le squadre di Pirlo e Gasperini hanno dato vita a una partita molto bella. I bianconeri sono passati in vantaggio con Chiesa, autore di un gol favoloso. Nel secondo tempo il pareggio di Freuler. Gollini grande protagonista dell'incontro. Il portiere dell'Atalanta ha parato anche un rigore a Cristiano Ronaldo.

Che gol di Federico Chiesa

Prima della partita la scena se la prende tutta il ‘Papu' Gomez, che inizia dalla panchina e mentre i compagni effettuano il riscaldamento chiacchiera con l'altro numero 10 Dybala, panchinaro pure lui, ma poi si rende inaspettato protagonista perché ha canticchiato l'inno della Juventus. Undici titolare fluido per Pirlo che schiera un centrocampo da battaglia con Chiesa a supporto di Ronaldo e Morata. Nell'Atalanta Pessina e Malinovskyi a supporto di Gomez. La Juve parte forte e ha subito una grossa chance che si divorano in coppia Ronaldo e Morata. Arthur dopo un contrasto finisce ko ed è costretto a lasciare il campo. Mentre l'Atalanta prova a fare la partita i bianconeri poco prima della mezz'ora trovano il gol con Federico Chiesa che calcia dal limite con forza e precisione e insacca, 1-0. I nerazzurri nel finale di tempo cercano il pari e fanno spettacolo.

Ronaldo sbaglia un rigore

Il secondo tempo è spettacolare. L'Atalanta trova il pari con Freuler che al 56′ chiude un'azione bellissima iniziata da Palomino e proseguita con il subentrato Gomez con un tiro fantastico dal limite dell'area di rigore. Tempo cinque minuti e la Juventus ha l'occasione di tornare in vantaggio quando l'arbitro decreto un rigore per un contatto su Chiesa. Gasperini protesta ma poi sorride perché Gollini blocca il pessimo tiro di Cristiano Ronaldo. Il portiere nerazzurro è protagonista poco dopo quando vola e nega il gol pure a Morata, parata strepitosa. Si supera anche Szczesny su un colpo di testa di Romero. Nel finale l'Atalanta se la gioca pure con Muriel e Miranchuk, mentre Pirlo quando cambia schiera Alex Sandro. Il finale non è all'arma bianca, ma le occasioni non mancano. Gomez impegna Szczesny, ci prova anche Ronaldo, ma non è la sua serata. Il risultato è 1-1, la Juve mantiene l'imbattibilità ma ottiene un altro pareggio.