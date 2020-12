Poco prima del 15′ del primo tempo all'Allianz Stadium di Torino si è verificato qualcosa di clamoroso. La Juventus ha preso in velocità la difesa dell'Atalanta e Alvaro Morata si è presentato a tu per tu con Gollini ma invece di calciare ha passato la palla a Cristiano Ronaldo alla sua destra. Il fuoriclasse portoghese non è riuscito a battere a rete per l'intervento di Berat Dijmsiti e il pallone è tornato dalle parti del numero 9 bianconero: lo spagnolo ha pensato di insaccare con un colpo di tacco, con Gollini ormai a terra, ma la sua conclusione finisce fuori dallo specchio della porta nell'incredulità generale. Una situazione davvero incredibile, perché entrambi gli avanti della squadra campione d'Italia in questa prima parte di stagione si sono dimostrati implacabili negli ultimi 16 metri e vedere un'occasione del genere sciupata così è una rarità. È stato tutto velocissimo, il primo passaggio, il primo errore e poi l'errore di tacco. Se qualcuno al bancone di un pub avesse raccontato che Morata e Ronaldo hanno sbagliato un gol a porta vuota da 5 metri la risposta sarebbe stata: "Vabbè dai, per stasera basta birra".

La posizione dell'ex attaccante di Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid sarebbe stata da rivedere da al VAR ma l'errore resta ed è piuttosto grave per un cecchino come Alvarito. Lo spagnolo è stato molto altruista nel cedere la battuta comoda al compagno ma quando ha avuto l'opportunità di battere Gollini, e portare in vantaggio i suoi, si è esibito in un gesto tecnico che non ha portato gli effetti sperati. Avrebbe potuto calciare comodamente faccia alla porta ma non lo ha fatto e così, dopo aver colpito il pallone con la parte posteriore del piede, ha visto scorrere la palla al lato dei pali della squadra avversaria. Non sono state poche le critiche nei confronti di Morata sui social network, da parte di tifosi juventini e non.