Calcio
video suggerito
video suggerito

Le sorelle e l’avvocato di Maradona a processo per frode nella gestione del marchio del Pibe de Oro

La Corte d’appello argentina ha ribadito l’incriminazione di Rita e Claudia Maradona per frode nella gestione del marchio del Pibe de Oro. Confermate anche le accuse all’avvocato Matías Morla e il sequestro preventivo da 2 miliardi di pesos.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Vito Lamorte
1 CONDIVISIONI
Immagine

Lunedì una corte d’appello argentina ha ribadito l’incriminazione di Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sorelle di Diego Armando Maradona, accusate di essere complici necessari in un caso di frode legata alla gestione del marchio che porta il nome del fuoriclasse argentino.

La decisione conferma l’atto d’accusa emesso il 18 settembre dalla Camera IV della Corte nazionale d’appello penale e penitenziaria, ratificato ora anche dalla Camera VII. Nello stesso provvedimento vengono mantenute le imputazioni nei confronti di Matías Morla, avvocato e rappresentante di Maradona fino alla sua morte nel novembre 2020, e del suo collaboratore Maximiliano Pomargo, insieme ad altri indagati.

Marchio Maradona, confermate le accuse per le sorelle di Diego

Al centro dell’inchiesta c’è il trasferimento dell’usufrutto del marchio “Diego Maradona” alla società Sattvica SA, fondata da Morla e dotata di ampi poteri di gestione e disposizione dei beni dell’ex campione, con la partecipazione delle due sorelle. Il procedimento è nato dalla denuncia presentata dalle figlie Dalma e Gianinna Maradona, a cui si è aggiunta come querelante anche Jana Maradona.

Leggi anche
De Laurentiis: "Con Maradona ho passato una notte molto divertente. Raccontava cose straordinarie"
Immagine

I giudici hanno inoltre confermato il sequestro preventivo per un valore di 2 miliardi di pesos argentini, pari a circa 1,36 milioni di dollari, nei confronti di tutti gli imputati. La cifra è stata calcolata tenendo conto dei profitti generati dallo sfruttamento del marchio nel tempo e del possibile risarcimento danni.

Secondo la sentenza, il passaggio dei diritti a Sattvica SA sarebbe stato un “atto simulato”, finalizzato a sottrarre i ricavi alle pretese del fisco italiano, che aveva avviato azioni legali contro Maradona. Pur essendo formalmente una società esistente, Sattvica non avrebbe svolto per anni alcuna reale attività economica, configurandosi di fatto come una “società fantasma”.

Immagine

Il tribunale ha stabilito che le operazioni successive alla morte di Maradona, condotte sfruttando posizioni ottenute attraverso atti simulati, abbiano danneggiato i diritti degli eredi. Per quanto riguarda Rita e Claudia Maradona, i magistrati ritengono legittima la loro imputazione come partecipanti necessarie, poiché avrebbero ricevuto quote della società e beneficiato dei profitti derivanti dal marchio, che comprende diritti commerciali, d’immagine e di proprietà intellettuale legati al nome di Diego Armando Maradona.

Calcio
Notizie
1 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Rocchi e le accuse della Lazio per il gol di Davis: "Se non credete alla buona fede, lascio"
La RefCam di Mariani e la garbata risolutezza verso Hojlund: "Chiedi scusa ma non a me, grazie"
Conte fa passare il Napoli per la Cenerentola raccontando una favola che non esiste
Maurizio De Santis
Cosa c'è dietro il botta e risposta tra Conte e Marotta sullo scudetto: se la sono legata al dito
De Rossi perentorio sulla spiegazione per il rigore non dato al Genoa: "Non farebbe bella figura"
Spalletti incalzato da un tifoso: "Mister si vince lo Scudetto", la risposta è senza filtri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views