Le partite di calcio in programma nel giorno di Natale: dove e perché si giocano Anche nel giorno di Natale si disputano partite di calcio ufficiali. Non si gioca nei principali campionati europei, ma nel mondo sono tanti i campionati che oggi prevedono incontri di campionato.

A cura di Alessio Morra

Il calcio si è fermato per i Mondiali. Pian piano tutti i grandi campionati riprenderanno il via. In Inghilterra, naturalmente si giocherà nel Boxing Day. Tra il 28 e il 31 dicembre toccherà pure a Liga e Ligue 1, mentre il 4 gennaio si giocherà in Serie A. Ma oggi nel giorno di Natale sono in programma diverse partite ufficiali. Tante partite anche in quello che è il giorno segnato in rosso nel calendario nella maggior parte del mondo. E si disputeranno anche delle partite molto interessanti.

A Natale non si gioca, il calcio tradizionalmente si ferma. Tutti a riposo pure in Inghilterra, dove si gioca durante le feste con grande continuità. Ciò accadrà pure in Spagna e Francia quest'anno, mentre in Italia più di una volta è capitato che si giocasse tra il 26 dicembre e l'1 gennaio.

Lì dove il Natale non viene festeggiato il 25 dicembre invece si può giocare e per questo il campionato turco ha in programma incontro pure oggi. Tra l'altro ci sono una serie di partite molto intriganti. Perché scenderanno in campo l'Adana Demirspor e il Fatih Karagumruk. Squadre guidate rispettivamente da Montella e Pirlo. Mentre alle ore 17 si disputerà Galatasaray-Istanbulspor. Dunque un Natale in campo per Dries Mertens e Mauro Icardi.

Leggi anche Quando si giocano le prossime partite dei Mondiali 2022

Ma non si giocherà solamente in Turchia. Perché in questo 25 dicembre sono in programma anche tre partite della Premier League dell'Egitto, il match tra Zira e Neftchi del campionato dell'Azerbaigian. Una partita di cartello perché si sfidano la quarta e la terza della classifica.

Si giocheranno inoltre match dei campionati del Benin, della Tunisia, ma anche dell‘Iran, che vedrà in programma della Persian Gulf Pro League, in campo pure il Persopolis, squadra capolista. In campo anche in Iraq, Niger, Libia, Benin, Arabia Saudita, Tanzania, Emirati Arabi, Palestina e Israele, dove si terrà Ben Sakhnin e Hapoel Tel Aviv.