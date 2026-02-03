Le formazioni titolari delle squadre di Serie A 2025-2026 dopo il mercato di gennaio
Con la chiusura del calciomercato invernale cambiano anche un po' le formazioni delle venti squadre di Serie A. C'è chi ha agito e tanto e chi ha giusto puntellato la rosa. Quelli di Malen e Raspadori sono stati i colpi principali. La Fiorentina ha acquistato una mezza dozzina di calciatori. Nessun movimento reale per l'Inter, mentre il Milan ha preso solo Fullkrug. Due acquisti per Juventus e Napoli.
Atalanta
Un solo vero acquisto, ma pesantissimo. Perché l'Atalanta ha riportato in Serie A Giacomo Raspadori, preso dall'Atletico Madrid. Il percorso inverso lo ha fatto invece Ademola Lookman. Via anche Maldini e Brescianini. Rosa risistemata, con la quale potrà gestire le tre competizioni Palladino.
- (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, RASPADORI; Scamacca. All. Palladino
Bologna
Due colpi in entrata per il Bologna in questo mercato invernale, che ha preso il norvegese Helland e Joao Mario, scambiato con Holm che è passato alla Juventus. Dell'undici titolare non dovrebbero comunque avere tantissimo spazio.
- (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Cagliari
Diversi colpi per il club sardo che ha già schierato Sulemana nella partita con il Verona, contro cui ha segnato pure. Dossena invece dopo la cessione di Luperto potrebbe avere molto spazio in difesa.
- (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, DOSSENA; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Sebastiano Esposito, Kilcsoy. All. Pisacane
Como
Nessun acquisto per il Como, o meglio solo uno: il 2007 svedese Lahdo, preso dall'Hammarby. Fabregas ha trovato la sua squadra, il suo undici e con questo inseguirà la qualificazione in Europa.
- (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
Cremonese
Tanti rinforzi per la Cremonese che ha preso due centrocampisti: Malen e Thorsby, un attaccante, Djuric, e Luperto che formerà un bel terzetto difensivo con Baschirotto e Terracciano.
- (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, LUPERTO; Zerbin, Grassi, Vandeputte, THORSBY; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
Fiorentina
Rinforzi a raffica per i viola che ha acquistato Solomon, a segno contro il Napoli, Brescianini, titolare, Fabbian, Rugani e Harrison, esterno inglese preso dal Leeds.
- (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; BRESCIANINI, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson, Kean, SOLOMON. All. Vanoli
Genoa
Il Genoa è stato risistemato da De Rossi, che ha dato un'anima e soprattutto ordine. Norton-Cuffy è rimasto dov'è. Bijlow è l'acquisto principale, ma c'è anche Baldanzi, preso dalla Roma
- (3-4-1-2): BIJLOW; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin; Malinovskyi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
Inter
Nessun colpo per i nerazzurri, che hanno confermato in blocco la rosa, senza ampliarla. D'altronde l'Inter è prima in classifica. Preso Massolin dal Modena, ma solo per la prossima stagione.
- (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
Juventus
Spalletti ha ottenuto il vice Yildiz, cioè Boga, e il laterale svedese Holm, scambiato con Joao Mario, finito al Bologna. Un nuovo attaccante invece non è arrivato, restano David, Openda e Vlahovic.
- (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
Lazio
Romagnoli per ora c'è, Guendouzi e Castellanos ceduti da tempo. Taylor già titolarissimo, Maldini avrà spazio, forse più di Ratkov.
- (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; TAYLOR, Vecino, Cataldi; Cancellieri, MALDINI, Zaccagni. All. Sarri
Lecce
Quattro colpi per il Lecce, che puntella la squadra e che schiera già da tempo Gandelman, calciatore israeliano che ha avuto anche un buon impatto con il campionato italiano.
(4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, GANDELMAN, Banda; Stulic. All. Di Francesco
Milan
Alla fine Mateta è saltato, l'unico colpo è stato Fullkrug. Il calciatore tedesco è stato già determinante, in occasione della partita con il Lecce
- (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri
Napoli
Lucca e Lang via, ceduti dopo pochi mesi. Via pure Marianucci e Ambrosino. Sono arrivati due brasiliani: Giovane dal Verona e Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.
- (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
Parma
Diversi movimenti in casa Parma. Nicolussi Caviglia è quello con le maggiori chance di titolarità. Strefezza è tornato in Serie A. Pellegrino non si tocca.
- (3-5-2): Corvi; Troilo, Valenti, Circati; Delprato, Bernabé, Keita, NICOLUSSI CAVIGLIA, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta
Pisa
Il Pisa ha effettuato quattro acquisti, ma nessuno di loro dovrebbe essere titolare. Il nuovo allenatore però potrebbe cambiare un po' di gerarchie.
- (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Piccinini, Akinsanmiro, Touré, Aebischer, Angori; Moreo, Meister. All. Hijlemark
Roma
La Roma ha trovato il suo attaccante, preso l'olandese Malen che ha avuto un bell'inizio in Serie A. Il mercato ha portato pure Bryan Zaragoza, il brasiliano Robinio Vaz e Venturino.
- (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; MALEN. All. Gasperini
Sassuolo
Quattro colpi per il Sassuolo, tre in prospettiva (Pedro Felipe, Bakkola, Ulisses Garcia) più Cheddira. Nessuno di loro dovrebbe avere la maglia da titolare con i neroverdi, almeno in quest'avvio di girone di ritorno.
- (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Koné; Laurienté, Pinamonti, Berardi. All. Grosso
Torino
Cinque colpi di mercato per i granata, che si sono rinforzati in ogni reparto. Marianucci è stato già titolare contro il Lecce, contro cui hanno giocato anche Obrador, Prati e Kulenovic.
- (3-4-1-2): Paleari; MARIANUCCI, Coco, Maripan; Pedersen, Gineitis, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni
Udinese
Generalmente attivissima sul mercato, si è mossa il giusto la società friulana che ha sfoltito la rosa, che ha trovato una splendida quadra con il tecnico austriaco.
- (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bijol; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Verona
Ha cambiato tanto il Verona, che ha perso Giovane e preso una mezza dozzina di giocare. L‘esperto Lovric sarà quello con più chance di giocare da subito.
- (3-4-3): Montipò; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, LOVRIC, Bradaric; Bernede, Sarr, Orban. All. Sammarco