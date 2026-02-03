Le formazioni titolari delle squadre di Serie A 2025-2026 dopo il mercato di gennaio

Con la chiusura del calciomercato invernale cambiano anche un po' le formazioni delle venti squadre di Serie A. C'è chi ha agito e tanto e chi ha giusto puntellato la rosa. Quelli di Malen e Raspadori sono stati i colpi principali. La Fiorentina ha acquistato una mezza dozzina di calciatori. Nessun movimento reale per l'Inter, mentre il Milan ha preso solo Fullkrug. Due acquisti per Juventus e Napoli.

sommario 1 Atalanta

2 Bologna

3 Cagliari

4 Como

5 Cremonese

6 Fiorentina

7 Genoa

8 Inter

9 Juventus

10 Lazio (4-3-3)

11 Lecce

12 Milan

13 Napoli

14 Parma

15 Pisa

16 Roma

17 Sassuolo

18 Torino

19 Udinese

20 Verona

Atalanta

Un solo vero acquisto, ma pesantissimo. Perché l'Atalanta ha riportato in Serie A Giacomo Raspadori, preso dall'Atletico Madrid. Il percorso inverso lo ha fatto invece Ademola Lookman. Via anche Maldini e Brescianini. Rosa risistemata, con la quale potrà gestire le tre competizioni Palladino.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, RASPADORI; Scamacca. All. Palladino

Bologna

Due colpi in entrata per il Bologna in questo mercato invernale, che ha preso il norvegese Helland e Joao Mario, scambiato con Holm che è passato alla Juventus. Dell'undici titolare non dovrebbero comunque avere tantissimo spazio.

(4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Cagliari

Diversi colpi per il club sardo che ha già schierato Sulemana nella partita con il Verona, contro cui ha segnato pure. Dossena invece dopo la cessione di Luperto potrebbe avere molto spazio in difesa.

(3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, DOSSENA; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Sebastiano Esposito, Kilcsoy. All. Pisacane

Como

Nessun acquisto per il Como, o meglio solo uno: il 2007 svedese Lahdo, preso dall'Hammarby. Fabregas ha trovato la sua squadra, il suo undici e con questo inseguirà la qualificazione in Europa.

(4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Cremonese

Tanti rinforzi per la Cremonese che ha preso due centrocampisti: Malen e Thorsby, un attaccante, Djuric, e Luperto che formerà un bel terzetto difensivo con Baschirotto e Terracciano.

(3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, LUPERTO; Zerbin, Grassi, Vandeputte, THORSBY; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Fiorentina

Rinforzi a raffica per i viola che ha acquistato Solomon, a segno contro il Napoli, Brescianini, titolare, Fabbian, Rugani e Harrison, esterno inglese preso dal Leeds.

(4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; BRESCIANINI, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson, Kean, SOLOMON. All. Vanoli

Genoa

Il Genoa è stato risistemato da De Rossi, che ha dato un'anima e soprattutto ordine. Norton-Cuffy è rimasto dov'è. Bijlow è l'acquisto principale, ma c'è anche Baldanzi, preso dalla Roma

(3-4-1-2): BIJLOW; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin; Malinovskyi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Inter

Nessun colpo per i nerazzurri, che hanno confermato in blocco la rosa, senza ampliarla. D'altronde l'Inter è prima in classifica. Preso Massolin dal Modena, ma solo per la prossima stagione.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Juventus

Spalletti ha ottenuto il vice Yildiz, cioè Boga, e il laterale svedese Holm, scambiato con Joao Mario, finito al Bologna. Un nuovo attaccante invece non è arrivato, restano David, Openda e Vlahovic.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Lazio

Romagnoli per ora c'è, Guendouzi e Castellanos ceduti da tempo. Taylor già titolarissimo, Maldini avrà spazio, forse più di Ratkov.

(4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; TAYLOR, Vecino, Cataldi; Cancellieri, MALDINI, Zaccagni. All. Sarri

Lecce

Quattro colpi per il Lecce, che puntella la squadra e che schiera già da tempo Gandelman, calciatore israeliano che ha avuto anche un buon impatto con il campionato italiano.

(4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, GANDELMAN, Banda; Stulic. All. Di Francesco

Milan

Alla fine Mateta è saltato, l'unico colpo è stato Fullkrug. Il calciatore tedesco è stato già determinante, in occasione della partita con il Lecce

(3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Napoli

Lucca e Lang via, ceduti dopo pochi mesi. Via pure Marianucci e Ambrosino. Sono arrivati due brasiliani: Giovane dal Verona e Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Parma

Diversi movimenti in casa Parma. Nicolussi Caviglia è quello con le maggiori chance di titolarità. Strefezza è tornato in Serie A. Pellegrino non si tocca.

(3-5-2): Corvi; Troilo, Valenti, Circati; Delprato, Bernabé, Keita, NICOLUSSI CAVIGLIA, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta

Pisa

Il Pisa ha effettuato quattro acquisti, ma nessuno di loro dovrebbe essere titolare. Il nuovo allenatore però potrebbe cambiare un po' di gerarchie.

(3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Piccinini, Akinsanmiro, Touré, Aebischer, Angori; Moreo, Meister. All. Hijlemark

Roma

La Roma ha trovato il suo attaccante, preso l'olandese Malen che ha avuto un bell'inizio in Serie A. Il mercato ha portato pure Bryan Zaragoza, il brasiliano Robinio Vaz e Venturino.

(3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; MALEN. All. Gasperini

L’olandese ha già segnato in Serie A con la maglia della Roma.

Sassuolo

Quattro colpi per il Sassuolo, tre in prospettiva (Pedro Felipe, Bakkola, Ulisses Garcia) più Cheddira. Nessuno di loro dovrebbe avere la maglia da titolare con i neroverdi, almeno in quest'avvio di girone di ritorno.

(4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Koné; Laurienté, Pinamonti, Berardi. All. Grosso

Torino

Cinque colpi di mercato per i granata, che si sono rinforzati in ogni reparto. Marianucci è stato già titolare contro il Lecce, contro cui hanno giocato anche Obrador, Prati e Kulenovic.

(3-4-1-2): Paleari; MARIANUCCI, Coco, Maripan; Pedersen, Gineitis, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni

Udinese

Generalmente attivissima sul mercato, si è mossa il giusto la società friulana che ha sfoltito la rosa, che ha trovato una splendida quadra con il tecnico austriaco.

(3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bijol; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Verona

Ha cambiato tanto il Verona, che ha perso Giovane e preso una mezza dozzina di giocare. L‘esperto Lovric sarà quello con più chance di giocare da subito.