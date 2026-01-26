Calciomercato Serie A 2025-2026: il tabellone, acquisti e cessioni per squadra

Il calciomercato invernale durerà ancora una settimana e in questi giorni si prevedono tanti colpi. Praticamente ogni squadra di Serie A deve provare a rinforzarsi, chi più chi meno. Fin qui la più attiva è stata la Fiorentina, che ha piazzato quattro acquisti. Il Milan ha preso Fullkrug, il Napoli Giovane dal Verona. Mentre la Roma in avanti ha acquistato Malen, Robinio Vaz e Venturino. Juventus a caccia di un centravanti, l'Inter di un esterno. Porte girevoli in casa Lazio, che deve effettuare almeno altri due acquisti. L'Atalanta ha riportato in Serie A invece Raspadori.

Atalanta

Acquisti: Raspadori (a, Atletico Madrid)

Cessioni: Brescianini (c, Fiorentina)

Formazione tipo (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; de Ketelaere, RASPADORI; Scamacca. All. Palladino

Bologna

Acquisti: Sohm (c, Fiorentina)

Cessioni: Fabbian (c, Bologna), Sulemana (c, Cagliari)

Formazione tipo (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Heggem, Mirandą; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Cagliari

Acquisti: Dossena (d, Como), Sulemana (c, Bologna)

Cessioni:

Formazione tipo (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Sebastiano Esposito, Kilcsoy. All. Pisacane

Como

Acquisti:

Cessioni: Dossena (d, Cagliari)

Formazione tipo (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, da Cunha; Nico Paz, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Cremonese

Acquisti:

Cessioni: Sarmiento (c, Middlesbrough)

Formazione tipo (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Vandeputte, Collocolo; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Fiorentina

Acquisti: Fabbian (c, Bologna), Harrison (a, Leeds), Brescianini (c, Atalanta), Solomon (a, Villarreal)

Cessioni: Sohm (c, Bologna), Dzeko (a, Schalke)

Formazione tipo (4-3-3): De Gea; Dodo; Pongracic, Comuzzo, Gosens; BRESCIANINI, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson, Kean, SOLOMON. All. Vanoli

Genoa

Acquisti: Bijlow (p, Feyenoord), Baldanzi (c, Roma)

Cessioni: Carboni (c, Racing), Stanciu (c, risoluzione contratto), Venturino (a, Roma)

Formazione tipo (3-4-1-2): BIJLOW; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertson, Martin; Malinovskyi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Inter

Acquisti:

Cessioni:

Formazione tipo (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Juventus

Acquisti:

Cessioni:

Formazione tipo (4-2-3-1): Di Gregorio; Kaluku, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Lazio

Acquisti: Ratkov (a, Salisburgo), Taylor (c, Ajax)

Cessioni: Castellanos (a, West Ham), Guendouzi (c, Fenerbahce), Mandas (p, Bournemouth)

Formazione tipo (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; TAYLOR, Vecino, Cataldi; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

Lecce

Acquisti: Sadik Fofana (c, Grazer AK), Staszak (c, Wisla Cracovia), Gandelman (c, Gent)

Cessioni:

Formazione tipo (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, GANDELMAN, Banda; Stulic. All. Di Francesco

Milan

Acquisti: Fullkrug (a, West Ham)

Cessioni:

Formazione tipo (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Napoli

Acquisti: Giovane (a, Verona)

Cessioni: Lucca (a, Nottingham Forest), Lang (a, Galatasaray)

Formazione tipo (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Parma

Acquisti:

Cessioni: Guaita (p, rescissione contratto)

Formazione tipo (3-5-2): Corvi; Troilo, Valenti, Circati; Delprato, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta

Pisa

Acquisti: Durosimni (a, Viktoria Plzen)

Cessioni:

Formazione tipo (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Piccinini, Akinsanmiro, Touré, Aebischer, Angori; Moreo, Meister. All. Gilardino

Roma

Acquisti: Robinio Vaz (a, Olympique Marsiglia), Male (a, Aston Villa), Venturino (a, Genoa)

Cessioni: Baldanzi (c, Genoa)

Formazione tipo (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; MALEN. All. Gasperini

Sassuolo

Acquisti:

Cessioni:

Formazione tipo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Koné; Laurienté, Pinamonti, Berardi. All. Grosso

Torino

Acquisti: Obrador (d, Benfica)

Cessioni:

Formazione tipo (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Gineitis, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni

Udinese

Acquisti:

Cessioni:

Formazione tipo (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Verona