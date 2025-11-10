Le condizioni di Villa dopo il violento scontro di gioco in Salernitana-Crotone: ambulanza in campo

Luca Villa ha avuto la peggio dopo un violento scontro di gioco durante Salernitana-Crotone di Serie C. L’esterno dei campani ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro.

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti allo stadio Arechi di Salerno nei minuti iniziali della sfida valida per il campionato di Serie C girone C tra i padroni di casa della Salernitana e il Crotone. L'esterno sinistro dei granata, Luca Villa, è finito a terra a seguito di un violento scontro di gioco con Enrico Piovanello, attaccante della squadra calabrese. Ad avere la peggio lo stesso terzino della Salernitana il quale è rimasto a terra per diversi minuti. Testa contro testa e la paura immediata sul volto dei calciatori in campo dopo aver visto Villa per terra.

Subito con ampi gesti entrambe le squadre hanno sollecitato l'intervento dello staff medico e dei sanitari a bordo campo. Intervento tempestivo da parte di tutti con barelle, defibrillatori e tutto l'accorrente per prestare soccorso al giocatore. Il pubblico sugli spalti era in silenzio speranzoso che andasse tutto per il meglio. Villa dopo un po' ha fortunatamente ripreso coscienza trasportato subito dalla barella in ambulanza al vicino ospedale Ruggi d'Aragona per tutti gli accertamenti del caso. In campo la partita è terminata 0-0 ma compagni e tifosi della Salernitana hanno subito rivolto il loro primo pensiero al compagno di squadra.

Luca Villa in azione con la maglia della Salernitana.

La Salernitana, sul proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni del giocatore. Villa di fatto, come si evince dalla nota diramata dal club campano, ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Il giocatore, trasportato immediatamente all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno valutate nel corso delle prossime ore dove il giocatore sarà monitorato da vicino.

Al suo fianco lo staff medico granata prontamente intervenuto nell'occasione guidato dal dott. Vincenzo Rosciano con il medico sociale dott. Christian Crescenzo e i fisioterapisti Giuseppe Magliano, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri e Mariano Ferraioli. Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Salernitana-Crotone il club granata aveva pubblicato una foto di Luca Villa sui propri canali social votato come il miglior giocatore granata del mese di ottobre, votato dai tifosi sull’app ufficiale del club. Fortunatamente tutto è andato per il meglio.