Scontri violenti durante Olimpia-Cerro Porteño, derby sospeso: ferita anche una donna incinta

Il Superclasico paraguaiano tra Olimpia e Cerro Porteño si è trasformato in puro caos: la partita è stata interrotta a causa di scene di violenza inaudita sugli spalti che hanno causato diversi feriti e momenti di panico che hanno fatto il giro del mondo. La rissa si è scatenata mezz'ora dopo l'inizio della partita, sospesa perché sugli spalti è successo di tutto quando alcuni tifosi hanno sfondato il cordone di sicurezza e sono entrati in contratto con la polizia. All'inizio gli scontri erano circoscritti alla tribuna nord dello stadio Defensores del Chaco di Asuncion ma preso si sono diffusi anche negli altri settori fino a travolgere l'intero impianto, diventato uno scenario di violenza. Le immagini diffuse dai media locali, tra cui anche ABC Deportes, raccontano i minuti di grande terrore che hanno causato molti feriti, tra i quali anche una donna incinta.

La rissa che ha coinvolto tutto lo stadio nel derby

Doveva essere la partita più attesa da tutti i tifosi, ma si è trasformata in una rissa collettiva che ha mandato all'ospedale diverse decine di persone. Il Superclasico paraguaiano tra Cerro Porteño e Olimpia è stato interrotto dopo appena mezz'ora a causa dei disordini che si sono scatenati in diversi settori dell'impianto: la situazione inizialmente è degenerata nella tribuna nord, quando alcuni tifosi hanno sfondato il cordone di sicurezza della polizia e hanno cominciato una rissa con lanci di oggetti, cariche e scontri.

Le forze dell'ordine hanno risposto lanciando proiettili di gomma e gas lacrimogeni che non sono serviti a placare gli assalti. Anzi, la situazione è peggiorata al punto che i giocatori sono stati richiamati negli spogliatoi per motivi di sicurezza e alcuni tifosi hanno cercato riparo nel campo vuoto per allontanarsi dalle zone più calde ed evitare i fumi irritanti. I giocatori hanno cercato di aiutarli lanciando delle bottigliette d'acqua verso il campo, ma non è bastato per assistere le persone nello stadio trasformato in un inferno.

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Diverse persone in ospedale

Le immagini che arrivano dal Paraguay raccontano un clima di assoluta violenza con scene anche piuttosto drammatiche: tra le decine di persone ferite c'è anche una donna incinta di otto mesi che sarebbe stata trasportata urgentemente in ospedale a causa di difficoltà respiratorie sopraggiunte dopo aver inalato gas lacrimogeni. Anche diversi poliziotti sono stati attaccati e uno di loro ha anche perso i sensi nella tribuna nord, il cuore degli scontri, ed è stato soccorso da un gruppo di tifosi pacifici che stava cercando di sfuggire dagli scontri. Le autorità locali hanno annunciato che presto partirà un'indagine per identificare i responsabili che saranno puniti con sanzioni severe.