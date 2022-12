Le condizioni di Pelé sono drammatiche, non riesce più a parlare: si mobilita la famiglia Dal SudAmerica giungono notizie sulle condizioni di Pelé, che non riuscirebbe più nemmeno a parlare. I familiari del calciatore brasiliano stanno correndo al suo capezzale.

A cura di Alessio Morra

Pelé è ricoverato nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo da oltre tre settimane. Nonostante le rassicurazioni della figlia e la speranza che non deve mancare mai,le preoccupazioni per la sua salute sono fortemente in aumento. Nelle scorse ore i medici che lo hanno in cura hanno parlato delle sue difficilissime condizioni. Il cancro è progredito, l'ex calciatore non risponde più alle cure. E ora dal SudAmerica giungono ulteriori notizie che confermano i gravi problemi di salute di Pelé.

Peléè stato ricoverato alla fine di novembre. Il cancro al colon è progredito. O'Rey sta ricevendo cure per le disfunzioni renali e cardiache. L'evoluzione del suo quadro clinico è davvero negativa. Le speranze diminuiscono. Considerato il quadro clinico che pare compromesso. I suoi familiari, secondo quanto riferisce Infobae si sarebbe recati in ospedale per stare vicini al padre in un momento così delicato.

Sempre secondo quanto scrive il quotidiano argentino l'ex calciatore sarebbe in terapia intensiva e in isolamento. La moglie, Marcia Aoki e due dei loro figli sono lì con lui. Gli altri sui figli, quelli che non vivono in Brasile, starebbero tornando in patria per stargli accanto. Tutti vogliono trascorrere questi momenti con lui. Pelé non riuscirebbe nemmeno più a parlare. Il suo cuore è forte e risponde ancora. I medici dell'ospedale paulista stanno cercando di limitargli le sofferenze.

Pelé è stato uno dei calciatori più forti di sempre, ha segnato più di un'era. E quello che ha fatto ha ispirato tutti gli altri campionissimi del calcio. Lui è l'unico ad aver vinto tre volte i Mondiali di calcio, un record clamoroso (vinti nel 1958, 1962, 1970). Ha avuto una carriera lunghissima, ha segnato oltre 1000 gol, non ha mai voluto fare l'allenatore, ed è diventato un simbolo riconosciuto del calcio in ogni angolo del pianeta. Negli ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute, il calvario iniziato tempo fa. Gli ultimi quindici mesi sono stati molto complicati. Ora c'è davvero tanta paura per le sue condizioni.