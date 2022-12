Le condizioni di Pelè peggiorano, l’ultimo bollettino medico preoccupa: “Il cancro progredisce” Peggiorano le condizioni del leggendario calciatore brasiliano Pelè: nell’ultimo bollettino medico diramato dall’ospedale dove è ricoverato da diverse settimane viene annunciato che il tumore al colon sta progredendo così come sono in aumento i problemi di disfunzioni renali e cardiache.

A cura di Michele Mazzeo

L'ultimo bollettino medico sulle condizioni di Pelè desta grande preoccupazione. La leggenda brasiliana, al secolo Edson Arantes do Nascimento, infatti è ancora ricoverato all'Albert Einstein Hospital di San Paolo e non lascerà la clinica paulista, dove è sotto osservazione dallo scorso 29 novembre per un peggioramento del tumore al colon con cui l'82enne sta lottando da diversi anni, nemmeno per le festività natalizie.

Anzi, in realtà, dopo le rassicuranti notizie giunte dalla famiglia che aveva smentito il fatto che il leggendario calciatore non rispondesse più alla chemioterapia, arrivano invece news poco rassicuranti riguardo al suo stato di salute attuale. Nell'ultimo bollettino medico diramato dall'ospedale difatti viene annunciato che "Pelè presenta una progressione della malattia oncologica e richiede maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache" confermando di fatto un nuovo peggioramento. Lo stesso bollettino annuncia che il tre volte campione del mondo "rimarrà ricoverato in una sala comune, sotto le necessarie cure dell'equipe medica".

La comunicazione ufficiale da parte dell'ospedale in cui è ricoverato conferma di fatto anche quanto poco prima aveva annunciato una delle figlie di O'Rey sui social: "Il nostro Natale a casa è stato cancellato. Insieme ai medici abbiamo deciso che, per vari motivi, sarà meglio restare qui, con tutte le cure mediche possibili" aveva difatti scritto nel suo post su Instagram Flavia Arantes.

I segnali positivi lanciati dallo stesso O'Rey durante i Mondiali di Qatar 2022 sembrano dunque adesso essere spazzati via dalle ultime notizie ufficiali che arrivano dall'ospedale. Nonostante la sua delicata situazione difatti durante tutta la rassegna iridata aveva mantenuto un'intensa attività sui suoi social con la pubblicazione di vari messaggi su ciò che succedeva in campo a Doha e anche dopo la finale tra Francia e Argentina si era congratulato con la Seleccion e Lionel Messi per aver vinto la loro terza Coppa del Mondo ricordando anche l'eterno rivale Diego Armando Maradona e aveva reso omaggio al talento di Kylian Mbappé. Tutto questo lasciava pensare che le sue condizioni stessero migliorando contrariamente a quanto invece drammaticamente abbiamo ora scoperto stesse davvero succedendo.